Le MVP de la nuit | Bouillant, Giannis Antetokounmpo dépasse encore les 40 degrés

Brook Lopez n’avait pas tort après la victoire des Bucks face aux Rockets. Le pivot ne savait plus quoi dire pour parler de Giannis Antetokounmpo, auteur alors de 44 points. Il se demandait même ce qu’on pouvait bien ajouter à tout ce qui avait déjà été écrit ces dernières années.

« Vous manquez de mots pour le décrire, non ? Je me mets à votre place, vous les journalistes : il faut écrire des papiers. Je ne sais pas comment on ne peut pas envoyer le même article encore et encore. »

Les moins courageux pourront donc envoyer le même papier que contre Houston. Il suffira simplement de changer l’équipe – mettre Brooklyn – et d’enlever un point au compteur de la star, qui a terminé avec 43 unités à 16/25 au shoot.

« C’est du Giannis à l’ancienne », constate admiratif Mike Budenholzer pour ESPN. « Il a déjà fait beaucoup de grandes performances, mais en seconde mi-temps, il était à son meilleur niveau. Il a tout fait, c’était phénoménal. »

Sa première mi-temps ne fut pas parfaite, avec un petit 3/10 au shoot. Dans la seconde en revanche, il a marché sur les Nets, avec ses pénétrations incessantes : 34 points à 13/15 au shoot ! Résultat : déjà deux matches de suite à plus de 40 points.

« J’ai beaucoup travaillé ces dernières années et cet été, et j’avais tellement hâte de me prouver à moi-même que je pouvais faire ce sur quoi j’avais tellement travaillé », déclare le MVP des Finals 2021. « En deuxième mi-temps, je me suis rapproché de ça. J’étais moi-même et je voulais pénétrer dans la raquette le plus possible. »