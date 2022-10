Programme du soir | Boston et Portland testent leur invincibilité

Quelques belles affiches ce soir avec d’abord les Bulls qui reçoivent des Celtics, invaincus. C’est à 02h00 sur BeIN Sports 1. A la même heure, une autre belle affiche avec les Grizzlies qui reçoivent les Nets. Le duel entre Ja Morant et Kyrie Irving vaudra le coup d’oeil, et c’est à suivre en VO sur BeIN Sports Max 4.

Plus tard, sur le League Pass, on suivra à 4h00 le choc de la NorthWest division entre Portland et Denver. Damian Lillard et ses coéquipiers sont en back-to-back, et ce sera compliqué de conserver leur invincibilité.