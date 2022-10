11 mars 2020. Une date historique pour la NBA. Ce soir-là, Rudy Gobert est testé positif au Covid-19, il devient le premier joueur de la ligue à l’être, et la NBA décide de suspendre non seulement le match du Jazz, contre le Thunder, mais toute la saison régulière !

Une décision prise quasiment au dernier moment, alors que les joueurs et les arbitres étaient sur le parquet. Donovan Mitchell a raconté la suite dans le podcast de JJ Reddick.

« Je ne dirais pas que c’était la panique dans le vestiaire », se souvient l’arrière de Cleveland. « On se demandait surtout ce qu’on pouvait faire maintenant qu’on était là. »

Grâce à Chris Paul, qui évoluait alors à Oklahoma City, les joueurs du Jazz et du Thunder ont plutôt pas mal occupé leur soirée, qui fut très longue puisqu’ils sont restés neuf heures bloqués dans les vestiaires ! « Spéciale dédicace à Chris Paul qui a géré 15 bouteilles de vins ce soir-là. On avait à manger et à boire. »

Des joueurs désormais au chômage technique et du vin à profusion, on peut imaginer la suite de la soirée… Le All-Star des Cavaliers ne cache pas la vérité : ni l’alcool ni la peur qui existait dans le vestiaire.

« Je ne vais pas raconter d’histoire : on était bourré. On n’allait pas jouer ce match, ni les autres pendant un bon moment. On passait tous des appels en visio. On était tous assis, sans savoir ce qui allait se passer. On a bu pour oublier, pour ne pas avoir peur en quelque sorte. On était sans défense. Je n’oublierai jamais cette soirée. J’ai des photos dans mon téléphone que je vais mettre dans des cadres chez moi, pour dire à mes enfants que ce fut un des plus grands moments de l’histoire du sport de notre pays. »