Avec huit matches au programme, il y avait de quoi se régaler, et la palme des plus beaux dunks revient aux rookies Moussa Diabate et Bennedict Mathurin. Royce O’Neale se distingue avec un shoot « ave maria » au buzzer. Même chose pour Gabe Vincent face aux Pelicans.

Et que dire de la claquette dunk d’Aaron Gordon ou du scotch à 3m30 du sol de Jarrett Allen…