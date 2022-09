Steve Kerr rappelle que Klay Thompson est un remarquable « two-way player »

Officieux « Comeback Player Of The Year », Klay Thompson ne pouvait rêver plus beau retour puisqu’il a remporté un 4e titre en carrière. Moins en vu en finale, le « Splash Brother » sait qu’il sera surveillé de près cette saison, et qu’il lui faudra prouver qu’il est revenu à son meilleur niveau. Pour Steve Kerr, il a fait le plus dur sur les plans physique et mental.

« Il a dû surmonter tellement de choses, non seulement physiquement, mais aussi la douleur d’avoir été éloigné des terrains pendant deux années de suite. Vraiment, deux ans et demi » a rappelé Kerr aux journalistes jeudi. « J’ai été très impressionné par sa défense lors des Finals. C’était un élément sous-estimé de cette série. Au fur et à mesure qu’on avançait dans la série, il s’est amélioré, et il est devenu de plus en plus physique. »

Pour le coach de Golden State, on avait retrouvé le vrai Klay Thompson de ce côté du terrain, et c’est ce qui lui permet de faire partie du club des « two-way player », ces joueurs aussi efficaces en attaque qu’en défense, comme un Jimmy Butler, un Joel Embiid ou un Kawhi Leonard.

« Il a été capable de rester face à leurs meilleurs attaquants et il a tellement contribué à notre défense que pour moi, il ressemblait à l’ancien Klay » poursuit Kerr. « C’est peut-être parce que c’est un excellent shooteur que les gens le remarquent moins, mais quand il est à son meilleur niveau, c’est un brillant « two-way player ». C’était donc très amusant de le voir revenir sur ce terrain et de s’amuser comme un fou. »

« Je m’attends donc à ce qu’il fasse une grande saison et qu’il soit plus régulier »

Cette saison, Thompson va jouer une centaine de matches si tout se passe bien, et ce sera la première fois en trois ans. Il faut qu’il s’y prépare, et selon Kerr, son état d’esprit est impeccable.

« Il a passé un excellent été. Rien que parce qu’il est tranquille dans sa tête comme il a déjà effectué son retour, et qu’il a passé un été sans faire de la rééducation » conclut Kerr. « Mentalement, il est très bien. Il est vraiment heureux. Je pense qu’il sera, et je pense que notre staff lui a dit à plusieurs reprises et nous a dit au cours de la dernière année qu’il sera meilleur cette année qu’il ne l’était la deuxième moitié de l’année dernière juste en raison de la nature de la blessure et de la rééducation. Je m’attends donc à ce qu’il fasse une grande saison et qu’il soit plus régulier. Je pense qu’il a montré qu’il était toujours lui-même l’année dernière, mais c’était plus sporadique. Je pense qu’il sera plus régulier cette année. Je pense que nous l’attendons tous ».