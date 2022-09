Des Bleus brouillons et sans idée

Et de deux… Battue en Bosnie-Herzégovine lors de la fenêtre d’éliminatoires pour la Coupe du monde, l’Equipe de France enchaîne avec une deuxième défaite de suite. Cette fois, c’est à l’Eurobasket face à l’Allemagne, un adversaire direct dans la course à la deuxième phase. Pour sortir de ce « groupe de la mort », il faudra terminer dans les quatre premiers, et ce revers concédée d’entrée met davantage de pression sur les épaules des coéquipiers d’Evan Fournier.

Plus que le résultat, c’est la manière qui inquiète. Les Bleus ne maîtrisent pas leur jeu, et même s’il y a du mieux en défense, et dans l’entame de match, c’est très brouillon en attaque, et les deux leaders, Evan Fournier et Rudy Gobert, ne pèsent pas sur le jeu.

« On n’a pas été capables de s’adapter au niveau de pression défensive, et globalement on a du mal à respecter les fondamentaux en particulier sur la pose d’écrans et les démarquages » regrette Vincent Collet dans L’Equipe. « C’était comme en Bosnie-Herzégovine mais avec un niveau d’agressivité supérieur en face. Notre attaque manque de continuité et de situations claires, il y a un déficit dans la qualité de passe. C’est très handicapant : on fait parfois ce qu’il faut pour créer des tirs ouverts et les passes mal assurées nous enlèvent cet avantage. On doit y remédier. »

Comment ? Le prochain adversaire est la Lituanie, qui a poussé les Slovènes dans leurs retranchements. Pour Evan Fournier, très décevant avec son 2 sur 10 aux tirs, la réponse se trouve en attaque.

« Le but, c’est de monter en puissance »

« On a vraiment manqué de rythme, à mon image. Là, il faut regarder ce qu’on a mal fait et qu’on progresse. Pour moi ce soir (jeudi), notre problème, c’est beaucoup l’attaque, les balles perdues, les tirs casse-croûte. Notre défense a globalement tenu la route. Il faut qu’on retrouve nos positions, qu’on se trouve et qu’on exécute mieux. »

Pour Guerschon Yabusele, le meilleur français jeudi soir, il faut apprendre à casser le rythme adverse. « C’était une défaite difficile contre une équipe difficile. Ils ont bien joué. L’une de nos faiblesses, c’est les balles perdues. À la mi-temps, nous en avions 11. Même si nous avons essayé de recoller au score, je pense que nous aurions dû faire plus de fautes dans le quatrième quart-temps pour ralentir le jeu. »

Quant à Rudy Gobert, il est conscient qu’il a raté ses débuts dans l’Euro, et que le sursaut des Bleus passe par lui. « On n’a jamais dit que ça allait être facile… Le but, c’est de monter en puissance. Je sais que je vais être meilleur, et je sais que l’équipe va être meilleure » réagit le vice-capitaine au micro de Canal+.