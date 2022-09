Cam Reddish veut quitter les Knicks

Ce jeudi 1er septembre, Cam Reddish fête ses 23 ans et comme cadeau d’anniversaire, on imagine qu’il souhaite surtout du temps de jeu. En difficulté à Atlanta, il est arrivé aux Knicks en cours de saison, et malheureusement, il n’a pas réussi à convaincre Tom Thibodeau. Il faut dire qu’une blessure à l’épaule l’a vite contraint à mettre un terme à sa saison. Et a priori, il n’a pas envie de faire une saison de plus puisque le New York Post rapporte qu’il souhaite être transféré.

Comme les Knicks pourraient relancer le Jazz sur la venue de Donovan Mitchell, Reddick pourrait faire partie de l’échange, mais son nom n’est jamais apparu dans les discussions. A Utah, on souhaite trois premiers tours de Draft non protégés, et s’il faut récupérer des joueurs, ce serait plutôt Quentin Grimes, Obi Toppin, voire RJ Barrett même si ce sera compliqué à cause de sa prolongation de contrat.

Pour Reddish, une autre piste existe : les Lakers. Après avoir perdu Stanley Johnson et surtout Talen Horton-Tucker, échangé justement à Utah, Los Angeles serait semble-t-il intéressé par le profil de l’ancien ailier de Duke. On sait que les Lakers pourraient se mêler à un échange entre le Jazz et les Knicks, mais le quotidien explique aussi que les Lakers et les Knicks pourraient s’entendre dans un petit échange.

On peut compter sur Rich Paul, l’agent de LeBron James et d’Anthony Davis, pour lui trouver le meilleur point de chute possible.