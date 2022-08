Happy Birthday | Le meilleur de DeMar DeRozan avec les Bulls

S’il avait gagné en efficacité au shoot lors de son passage dans le Texas, DeMar DeRozan avait clairement été moins dominant à San Antonio que lors de ses années à Toronto. En arrivant à Chicago, à 32 printemps, allait-il pouvoir redevenir le All-Star qu’il fut au Canada, cette machine à marquer des points ? La réponse est claire : oui !

Encore mieux, l’arrière/ailier a réalisé la saison la plus accomplie de sa carrière avec 27.9 points par match à 50% de réussite au shoot et 35% à 3-pts. Jamais il n’a semblé aussi fort et sûr de lui qu’aux Bulls.

DeMar DeRozan a multiplié les démonstrations à mi-distance, les matches à plus de 30 points et les paniers décisifs surtout. Dans le quatrième quart-temps, il devenait encore plus dominant puisqu’aucun joueur dans la ligue ne marquait plus de points que le natif de Comptom (8.4 points de moyenne) à ce moment de la rencontre.