Toujours pas de NBA pour Vasilije Micic

Auteur du back-to-back avec l’Anadolu Efes, Vasilije Micic visera le « three-peat » la saison prochaine puisque son agent vient d’annoncer sur Twitter que l’arrière serbe avait décidé de rester une saison de plus en Turquie.

MVP du Final Four en 2021 et 2022, Vasilije Micic intéressait quelques franchises NBA comme les Nuggets, les Bucks, les Spurs et les Bulls, mais ses droits appartiennent au Thunder, et sans un échange, il ne pouvait pas rejoindre l’équipe de son choix.

« J’ai vraiment envie d’y aller. Je suis en paix avec moi-même pour prendre cette décision » avait-il expliqué il y a dix jours. « L’été dernier, je n’étais pas mentalement prêt parce que je voulais rester en Europe une année de plus. Peut-être que j’étais prêt l’année dernière aussi, mais maintenant je me sens mieux préparé pour y aller. »

Malheureusement pour lui, OKC n’a pas envie de céder ses droits car les dirigeants ont conscience de sa valeur. Et dans le même temps, ils lui ont fait comprendre qu’il n’y avait pas forcément de la place pour lui puisque la gestion du jeu est confiée à Josh Giddey et Shai Gilgeous-Alexander.

« Sam Presti est quelqu’un de génial, c’est un grand GM. La conversation avec lui a été très utile. J’ai été totalement transparent en disant que je ne pouvais pas me montrer pleinement sans la balle dans les mains ou sans un rôle bien clair » avait ajouté Vasilije Micic, que l’on verra en septembre à l’Euro aux côtés de Nikola Jokic.