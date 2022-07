Cam Thomas profite de la Summer League pour être plus altruiste

Pas dans un grand soir en termes d’adresse, à 5/17 seulement aux tirs, Cam Thomas a tout de même réussi à mener ses Nets à la victoire face à Philadelphie dimanche soir (91-84).

L’arrière qui vient de boucler sa première saison avec Brooklyn fait figure de leader dans l’équipe estivale des Nets. A vrai dire, avec ses 26 points et 7 passes, il a parfaitement assumé son statut en trouvant de plus en plus intelligemment ses coéquipiers sur les planches de Vegas.

« Je voulais montrer que j’en étais capable. Ils ont pu voir que je pouvais [faire de bonnes passes] et je pense que je peux le faire [en saison régulière]. »

Plafonnant à quatre passes, son record en NBA… et à LSU aussi, Thomas n’est pas vraiment connu pour faire tourner la gonfle. Au contraire, il l’est plutôt pour envoyer des tirs à la pelle, et pas forcément à bon escient avec un petit 27% à 3-points cette saison !

Mais, durant la summer league, Thomas avait ses devoirs de vacances tout désignés : il doit apprendre à varier son jeu et, précisément, à faire des passes pour ses coéquipiers. Pour devenir une véritable menace.

« C’est tellement un gros scoreur, il utilise son agression pour créer des actions pour lui. Il a de très bons instincts », souffle son coéquipier David Duke Jr dans le New York Post. « Quand tu es un bon scoreur, ça te rend la tâche tellement plus facile pour faire des passes, parce que la défense va monter sur toi. Il l’a bien compris et ça se voit qu’il progresse match après match. »

« Il a tous les ingrédients »

Dans le grand flou artistique de Brooklyn, Thomas devrait garder un rôle important en sortie de banc. A un peu moins de 18 minutes par match pour sa première année pro, l’ancien de LSU a rongé son frein. Il sait pertinemment que son avenir passera par la passe.

« Ce n’était pas une obligation, ça fait simplement partie de l’évolution de n’importe quel jeune joueur », ajoute Adam Caporn, le coach des Nets. « Cam est un scoreur d’élite et il est vraiment investi pour progresser dans ses prises de décision. Il l’a montré sur ce match, et sur celui d’avant. Il progresse à chaque match. Il nous a portés en dernier quart et sur certaines séquences, il a encore scoré. Je pense qu’il peut devenir un joueur d’élite sur le pick & roll à terme. Il peut trouver le joueur qui s’ouvre vers le cercle, il peut faire la passe lobée, il voit bien le terrain et il est super fort pour garder le ballon dans les petits espaces dans la peinture. Il a tous les ingrédients. »

Il ne reste plus qu’à mettre tout ça en place, et les répétitions de Las Vegas sont le terrain d’entraînement idéal pour Thomas. D’autant plus que le garçon a déjà brillé le long du Strip l’an passé, récoltant le trophée de MVP (en compagnie de Davion Mitchell)…

« Je veux juste progresser en général et m’améliorer sur les points qu’ils m’ont demandé de travailler durant l’intersaison », conclut Thomas. « J’ai obtenu le titre de MVP l’année passée donc ce n’est pas un objectif. Si je l’obtiens cette année, ce sera une bonne chose mais je ne m’inquiète pas de mon scoring ou de mes stats. Je suis surtout concentré sur ce que je dois travailler pour avoir plus de temps de jeu durant la saison. »