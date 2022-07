Le Canada reçu 6 sur 6

Comme lors de leur match précédent face à la République Dominicaine, les Canadiens n’ont pas vraiment ménagé le suspense pour leur dernier match comptant pour le Groupe C aux Iles Vierges. Les stars locales Walter Hodge ou Ivan Aska, tous deux passés par le championnat de France, n’ont pas pesé bien lourd dans la balance face à l’armada canadienne qui pointait à +20 après 10 minutes de jeu (8-28).

Au-delà du match presque parfait de Shai Gilgeous-Alexander, à 24 points à 11/13 au tir en moins de 20 minutes, on retiendra également la performance de Kassisus Robertson, passé par l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne et lui aussi auteur de 24 points, à 8/15 au tir. A leurs côtés, Dwight Powell et Kelly Olynyk ont assuré avec respectivement 15 et 11 points, permettant notamment de dépasser les 30 points d’écart à la pause (52-21).

Les troupes de Nick Nurse ont pu dérouler jusqu’à la fin après le repos pour une victoire tranquille, 113 à 67, la sixième en six matchs sur cette première phase.