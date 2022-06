Washington State se tourne vers l’international dans son recrutement. Après le Sénégalais Adrame Diongue, les Cougars viennent d’annoncer l’arrivée du Français Maël Hamon-Crespin. Ce poste 4 de 2,06 mètres, âgé de 17 ans, évoluait avec le Pôle France cette saison.

La FFBB précise que le vice-champion d’Europe U16 en 2019 et le vainqueur du Challenger avec l’Équipe de France U18M, l’été dernier, compilait 8,7 points en moyenne cette année.

« Nous sommes ravis que Maël ait décidé de devenir un Coug », s’est réjoui son nouveau coach Kyle Smith. « C’est un intérieur talentueux qui a de la taille, ce qui est une pièce importante de notre puzzle. Avec sa capacité à shooter à 3-points et à étirer le jeu, il complétera notre ligne d’arrières athlétiques. Il vient du programme junior d’élite français, l’INSEP, et il a une grande expérience de la compétition internationale. »

Son coach en profitait pour saluer la famille de sa recrue, dont sa mère, Florence, qui « a joué un rôle essentiel dans son développement dans le jeu. Nous sommes vraiment bénis. Allez les Cougs ! » Certains sites spécialisés le considèrent comme « l’un des meilleurs intérieurs disponibles sur le marché européen pour la classe 2022 ».

On rappelle que Klay Thompson, resté trois saisons là-bas (18 points et 5 rebonds de moyenne) est le joueur le plus connu à être sorti de cet établissement universitaire (Aron Baynes, Malachi Flynn, CJ Elleby…).

