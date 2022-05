PJ Tucker s’était trompé sur Erik Spoelstra

Même s’il connaissait quelques joueurs du Heat avant d’y signer, PJ Tucker avait des préjugés sur Erik Spoelstra. Comme le coach de Miami est un « disciple » de Pat Riley, le champion NBA 2021 le voyait comme « un dictateur », comme quelqu’un d’autoritaire, qui ne laisse rien passer.

« J’ai eu des entraîneurs de tous bords… Il y a des super pointilleux, et d’autres qui estiment qu’il y a des choses plus graves. Personne ne s’énerve quand quelqu’un arrive avec une heure de retard. Ce sont des choses qui arrivent. La plupart des gars sont prêts à jouer, prêts à faire leur travail. Rien d’autre ne compte. »

Et dans quelle catégorie se situe Spoelstra ? « Je me disais que c’était quelqu’un du genre à dire : « C’est comme ça, et rien d’autre ». Mais il n’est pas comme ça, et je pense que c’est parce que je jouais contre lui. »

« C’est la confiance et la compréhension en chacun de nous qui permettent de faire de grandes choses »

Les deux hommes ont appris à se connaître, à se respecter et à accepter les méthodes de chacun. Et les victoires permettent de bien travailler.

« C’est clair ! Je déteste ça » poursuit Tucker à propos des coaches trop autoritaires. « Je ne prend pas de plaisir avec ça. Ce n’est pas quelque chose que je préfère maintenant que je suis un vétéran. Je n’aime pas les entraîneurs comme ça, qui se comportent comme ça pour que les joueurs jouent. Nous sommes sur le terrain. Nous avons le sens du jeu. Les joueurs d’expérience sont là. Nous savons ce qui fonctionne et ce que nous voulons. »

A 37 ans, Tucker n’a pas besoin qu’on lui hurle dessus pour donner le meilleur de lui-même. Son professionnalisme et ses qualités sont connues de tous.

« Je pense que le coach sait à quel point je me donne à fond. Je pense que ça rend les choses un peu plus faciles quand vous savez qu’un gars est là et qu’il va se donner à 110 % dans son choix défensif, qu’il va aller au bout de choses, que ça marche ou pas. C’est un peu difficile de le faire quand quelqu’un ne donne pas sa chance et n’essaie pas toutes les différentes choses. C’est la confiance et la compréhension en chacun de nous qui permettent de faire de grandes choses. »