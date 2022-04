En écrasant les Bulls, les Bucks ont fait oublier Khris Middleton

Comme pour les Suns avec Devin Booker, les Bucks sont désormais privés d’un champion olympique de Tokyo puisque, jusqu’à la fin de la série contre Chicago, Khris Middleton restera à l’infirmerie.

Comment faire sans l’ailier ? Pour ce Game 3, dans l’Illinois, Mike Budenholzer a fait le choix de titulariser Bobby Portis, pour un cinq majeur de grande taille. L’intérieur avait aussi une revanche à prendre, après son Game 2 écourté (six minutes seulement), suite à une blessure à l’œil après un contact avec Tristan Thompson.

« Tout le monde a bien joué dans cette rencontre », se félicite le coach de Milwaukee pour le Journal-Sentinel. « Les remplaçants étaient excellents, les titulaires également. »

C’est peu de le dire. Les Bucks ont étouffé les Bulls dès les premières minutes, sans jamais lâcher ensuite. Bobby Portis s’est illustré avec 8 points et 5 rebonds en premier quart-temps. L’ancien de Chicago finira avec 18 points à 4/8 à 3-pts et 16 rebonds. Visiblement, le souci à l’œil est réglé.

« Ça fait mal, c’est clair », précise-t-il, lui qui avait des lunettes pour cette troisième manche. « Mais il faut jouer malgré tout, faire les choses bien. On peut voir que c’est encore un peu rouge et j’ai toujours mal. C’était un gros match pour nous. Il n’y avait aucune excuse à se chercher. Quand il y a des absents, les autres doivent élever leur niveau. Les dieux du basket étaient avec moi. »

40 points pour le duo Portis – Allen

Autre apport précieux dans cette large victoire (81-111) : Grayson Allen. L’arrière n’avait inscrit que trois points au total, à 0/4 à 3-pts, après deux rencontres. Rien que dans le premier quart-temps de ce Game 3, il avait fait mieux avec 9 points à 3/3 derrière l’arc.

« Mentalement, j’avais le même état d’esprit », confie-t-il à ESPN, après avoir inscrit 22 points à 5/7 à 3-pts, son record en playoffs. « Peut-être ai-je shooté un peu plus vite, sur les catch-and-shoots. J’ai pris les positions que Middleton prend habituellement. J’étais là et j’ai tiré. Le truc, c’est que même sans être adroit, Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday continuaient de me servir. Et Portis aussi, lui aussi peu adroit jusque-là. Ils ont confiance en nous et savent que ça va finir par rentrer. »

Les deux stars de Milwaukee, en plus d’avoir cumulé 34 points, ont effectivement fait tourner la balle et compilé 15 passes décisives (9 pour le Grec, 6 pour Holiday). Le duo Portis – Allen en a profité pour terminer cette rencontre avec 40 points à 9/15 à 3-pts et 22 rebonds. En ne perdant qu’un seul ballon !

Une prestation parfaite pour faire oublier Khris Middleton, qui fut annoncée en quelque sorte avant le match par Pat Connaughton. « On a des joueurs qui ont été absents pendant la saison et les autres sont montés d’un cran. Là, ce ne sera pas différent. »