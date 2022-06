Le Top 10 de la nuit | Le All-Star Game des Pacers

Keldon Johnson aurait pu récupérer la première place, avec son shoot décisif contre les Warriors, mais la NBA lui a préféré l’action des Pacers. Une contre-attaque avec une passe dans le dos de Lance Stephenson et un dunk arrière d’Oshae Brissett.

Les Rockets et les Grizzlies nous ont offert la rencontre la plus spectaculaire de la soirée et de loin. Kyle Anderson contre une tentative de dunk de Jalen Green, Alperen Sengun s’illustre avec une superbe passe aveugle et enfin Kenyon Martin Jr. monte au dunk.