Retour imminent pour James Wiseman, rappelé par les Warriors

Enfin, James Wiseman va bientôt pouvoir disputer ses premiers matchs en NBA cette saison. Opéré d’une déchirure du ménisque en avril de l’année dernière et passé de nouveau sur le billard en décembre pour une arthroscopie, le jeune pivot a été rappelé hier par les Warriors après un bref passage plutôt convaincant en G-League.

James Wiseman n’a toutefois pas pris part à la rencontre de la nuit face à Boston et va profiter de la fin de semaine pour reprendre ses marques avec la réception des Spurs ce dimanche en ligne de mire.

La fin d’un long calvaire se rapproche donc pour l’intérieur sophomore, qui va bénéficier d’un peu plus d’une dizaine de matchs de saison régulière afin de retrouver du rythme et des automatismes auprès de ses coéquipiers, notamment son « mentor » Draymond Green, revenu lundi soir après plus de deux mois d’absence.