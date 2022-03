NCAA | Kentucky qui rit, Auburn qui pleure

Leader de la SEC à l’issue de la saison régulière, Auburn était automatiquement qualifié pour les quart-de-finale du tournoi de conférence, qui se déroule à Tampa cette semaine. Opposés à Texas A&M, qui avait disposé de Florida au tour précédent, les Tigers, bien que très larges favoris sur le papier, ont été surpris et ils prennent la porte d’entrée (67-62) !

Plombé par une adresse catastrophique (21/69, 9/36 à 3-points), la formation de Bruce Pearl a creusé sa propre tombe en première mi-temps (-16 à la pause). Et malgré un retour fracassant en fin de partie, Jabari Smith (17 points, 9 rebonds, 4 passes, 2 interceptions) et ses coéquipiers étaient trop courts et subissent un « upset » qui fait les affaires de Kentucky.

Car les Wildcats de John Calipari, autre favori pour remporter le tournoi SEC (et le tournoi NCAA) ont eux assuré l’essentiel face à Vanderbilt en quart-de-finale (77-71). Accrochés en première mi-temps par la vaillante équipe coachée par Jerry Stackhouse, Kentucky a fait la différence après la pause, sous l’impulsion notamment d’un très bon Tyty Washington Jr (25 points à 8/17).

Maintenant qu’Auburn est éliminé, le chemin vers la finale de conférence s’éclaircit pour « Coach Cal » et ses joueurs. Mais avant cela, il faudra tout de même vaincre la coriace équipe de Tennessee en demi-finale, ce soir à 21h.

– ESPN Player va diffuser les 67 rencontres de la March Madness, Final Four et Finals compris

– Branchez-vous sur ESPN Player pour suivre toute la March Madness du 15 mars au 4 avril grâce à ce lien https://bit.ly/ESPNBasketUSA

– ESPN Player est disponible uniquement en anglais

– Les modalités s’appliquent