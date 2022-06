Il a commencé doucement en première mi-temps, à 10 points à 3/11 aux tirs et 2/5 de loin. En attendant de régler la mire, Darius Garland s’est alors occupé de mettre ses coéquipiers en bonne position, multipliant les accélérations pour déborder son adversaire direct. Et, une fois la défense désorganisée, il a envoyé lob sur lob pour Evan Mobley, Dean Wade ou encore Lauri Markkanen.

Après un troisième quart-temps à se chauffer, avec 10 points sur la période à 4/5 aux tirs, Darius Garland a carrément explosé en quatrième ! Avec 21 de ses 41 points inscrits dans l’ultime round, il a établi un nouveau record personnel, permettant surtout à son équipe de se tirer du guet-apens des Pacers avec une victoire sur le fil (127-124).

« C’est devenu une force dominante », apprécie JB Bickerstaff sur Cleveland.com. « Il faut non seulement avoir un plan de jeu contre lui, mais aussi avoir un plan B de plan de jeu. Quand tu es un joueur d’élite, tu forces tes adversaires à faire des ajustements et c’est ce que Darius continue à faire cette saison. C’est lui qui met notre jeu en place et ensuite il voit ce que lui offre la défense. Il orchestre notre jeu et manipule la défense pour faire ce qu’il veut faire au fur et à mesure du match. Il joue un match dans le match en ce moment. »

Omniprésent avec 41 points et 13 passes décisives (pour son troisième match de suite à plus de 10 offrandes, après son record en carrière à 19 récemment), Darius Garland est tout simplement entré dans un club aussi exclusif que prestigieux, avec LeBron James, Michael Jordan, Isiah Thomas, Chris Webber et Luka Doncic, à réussir un match à 40 points, 10 passes, 5 rebonds et 2 interceptions à 22 ans ou moins.

De même, il est le premier Cav à réussir un match à 40 points et 10 passes au moins depuis LeBron James en 2010…

« Je remercie simplement tous mes coéquipiers et mes coachs. Ce sont eux qui me donnent la confiance de jouer comme ça et faire ce que je sais faire. J’essaye simplement de faire mon boulot du mieux possible. »

Un record au timing intéressant

Hasard ou coïncidence, ce nouveau record en carrière intervient quelques heures après la publication d’une enquête menée par ESPN sur les meilleurs jeunes meneurs de jeu de la Ligue. Comparé à Luka Doncic, Ja Morant, LaMelo Ball, Trae Young ou encore Shai Gilgeous-Alexander, Darius Garland a fini bon dernier…

« Je sais qu’on a de la chance de l’avoir avec nous », s’est empressé de contrebalancer JB Bickerstaff. « C’est clairement un gars autour duquel on peut construire son équipe. Et il continue de le montrer à chaque match. Il se donne à fond à chaque fois et il donne tout pour gagner le respect de ses pairs. C’est très courageux. C’est un shooteur et un créateur d’élite. De plus, c’est un compétiteur qui déteste perdre. C’est un leader incroyable, qui est loin d’être unidimensionnel. Il n’est pas égoïste. Il ne veut jamais faire son show. Si le système demande qu’il passe la balle, il va vous dominer par la passe. S’il doit scorer, il vous battra au scoring. Les coachs adverses sortent de leurs systèmes habituels pour le contrer, ça montre bien le respect qu’il a gagné. »

Avec six défaites en sept matchs à cheval sur le All-Star Break, qui se déroulait justement à domicile pour eux, les Cavs commençaient à sérieusement perdre de la vitesse dans la course aux playoffs à l’Est. Mais, malgré la blessure de Jarrett Allen, l’autre néo All-Star du groupe, Darius Garland et les siens ont réussi à redresser la barre.

« J’essaye simplement de garder mon sang-froid. On n’a pas connu un tel succès depuis un bail, surtout ces deux dernières années. On essaye de changer tout ça, changer la culture. Il faut qu’on garde la même confiance en nous pour continuer à grandir. On est tous bien équilibré, humble et on sait qu’on a encore du pain sur la planche. »