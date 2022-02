Tristan Thompson va rejoindre les Bulls !

À Indiana, c’est Rick Carlisle qui officialise désormais les départs au sein de son effectif, et même les futures signatures de ses joueurs ! L’entraîneur des Pacers a glissé une petite exclu au cours de sa conférence de presse d’avant match, révélant que Tristan Thompson allait faire l’objet d’un « buy out » pour quitter Indiana et rejoindre Chicago, une équipe qui, à la différence d’Indiana, est taillée pour jouer les premiers rôles à l’Est.

Les Bulls vont ainsi se doter d’un « back-up » de choix derrière Nikola Vucevic. La franchise de l’Illinois devra toutefois se séparer d’un joueur pour l’intégrer à son effectif puisque celui-ci affiche déjà 15 éléments sous contrat. Il pourrait s’agir de Marko Simonovic.

Tristan Thompson n’aura donc joué que quatre matchs avec Indiana, gardant le meilleur pour la fin avec ses 17 points à 8/9 au tir et 6 rebonds compilés cette nuit en 21 minutes dans la victoire sur Washington cette nuit.

« On le remercie pour ce qu’il a apporté ces 6-7 derniers jours, avec un niveau élevé de professionnalisme, et il a fait du très bon boulot », a conclu Rick Carlisle, reconverti comme responsable communication des Pacers d’un soir.