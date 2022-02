Du renfort sur les lignes arrières pour les Pelicans ?

Privés de Zion Williamson depuis le début de saison (et potentiellement pour toute la durée de celle-ci ?), les Pelicans peinent logiquement à décoller au classement, eux qui se classent actuellement 11e de la conférence Ouest (19 victoires – 32 défaites). Vu leur situation, les dirigeants de la franchise pourraient être tentés de procéder à des ajustements dans leur effectif, d’ici la trade deadline. De manière à booster un groupe clairement limité pour ne serait-ce qu’espérer une participation au « play-in ».

Ainsi, ESPN rapporte que La Nouvelle-Orléans aurait des vues sur quatre joueurs, susceptibles de dynamiser sa propulsion arrière. Pour l’heure, on y trouve Devonte’ Graham, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky, Garrett Temple et Jose Alvarado, alors que Kira Lewis Jr. est d’ores et déjà forfait pour le reste de l’exercice.

Quelle contrepartie lâchée par NOLA ?

À la table des négociations, la première cible des Pelicans est CJ McCollum, mentionné dans des rumeurs de transfert depuis plusieurs mois et qui pourrait quitter des Blazers à un tournant de l’ère Damian Lillard. Même si le GM intérimaire de Portland a assuré qu’il ne prévoyait pas de chamboulement majeur dans les prochains jours…

Autre joueur qui pourrait atterrir en Louisiane : De’Aaron Fox, décevant cette saison, alors que Tyrese Haliburton et Davion Mitchell montrent de belles choses depuis quelques semaines. Le meneur de 24 ans, originaire de… New Orleans, ne semble donc plus aussi intouchable d’auparavant, en Californie. Encore faut-il que les dirigeants de Sacramento, qui se disent attachés à leur joueur, trouvent leur bonheur dans le roster des Pels (ou dans celui d’une autre équipe, en cas de deal en triangle).

Deux pistes supplémentaires, sans doute plus faciles d’accès, mèneraient également La Nouvelle-Orléans à Kevin Huerter et Eric Gordon. Pour Kevin Huerter, il faudra sans doute lâcher un joueur capable de contribuer immédiatement pour Atlanta, en quête de playoffs mais qui monte en puissance depuis plusieurs jours. Pour Eric Gordon, en revanche, déjà passé par la franchise entre 2011 et 2016, un ou plusieurs tours de Draft devraient pouvoir suffire, avec pourquoi pas un jeune prometteur.

En l’état, il semble difficile de savoir ce que pourraient proposer les Pelicans pour récupérer des joueurs du calibre de CJ McCollum ou De’Aaron Fox. Des choix de Draft ? Jonas Valanciunas ? Devonte’ Graham ? Josh Hart ? Nickeil Alexander-Walker ? Jaxson Hayes ? On les imagine mal en tout cas lâcher Brandon Ingram ou Zion Williamson.