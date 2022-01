Ayoka Lee fait tomber le record de points en NCAA

Record de son équipe universitaire, record de conférence et donc record dans l’histoire de la NCAA : Ayoka Lee a marqué la rencontre entre Kansas State et Oklahoma en plaçant la barre à 61 points cette nuit.

L’intérieure, qui tourne à plus de 23 points et 10 rebonds en moyenne dans son année junior, avait déjà scoré 43 points lors de son premier match de pré-saison et s’était distinguée en cumulant deux matchs à 38 points plus récemment. Injouable du haut de ses 2 mètres, et suffisamment mobile pour jouer les contre-attaques au poste bas, elle a cette fois fait vivre un cauchemar aux Sooners, prenant le dessus sur presque toutes ses positions préférentielles près du cercle, avec un jeu simple mais terriblement efficace.

« Depuis deux jours, on a bossé uniquement sur la transition. Mettre en place notre défense d’abord, et ensuite savoir qui se trouve où, connaître notre job, le faire, communiquer… Et nous l’avons tellement bien exécuté sur ce match », a-t-elle souligné. « (Scorer 61 points) C’est fou, je suis reconnaissante envers les gens qui m’entourent pour leur confiance, envers mon coach. Je croyais que ça allait juste être un dimanche comme un autre ».

Ayoka Lee (23/30 au tir et 15/17 aux lancers) efface des tablettes les 60 points de Cindy Brown en 1987 et de Rachel Banham en 2016. Autant dire qu’il va falloir s’accrocher pour aller lui enlever son record !