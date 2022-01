Les Celtics croient toujours au sursaut sur la deuxième partie de saison

Le combat a été rude, notamment après une entame qui a conduit les locaux à accuser jusqu’à 18 points de retard, mais les Celtics ont fini par l’emporter face aux Pelicans la nuit dernière (104-92). Grâce à cette septième victoire en dix matchs, les troupes d’Ime Udoka ont enfin retrouvé un bilan positif (23v-22d), une première depuis 41 jours, et la 10e place de la conférence Est, soit la dernière qualificative pour le « play-in ».

Même si New Orleans n’est pas une formation des plus redoutables en NBA, les Celtics veulent croire que ce succès servira peut-être de tournant, à 37 matchs de la fin, notamment après leur deuxième mi-temps bien plus convaincante qui leur a permis de compter 17 points d’avance à leur tour.

« On commence à observer un ensemble de choses qu’on apprécie de la part de nos gars », s’est félicité Ime Udoka après la rencontre. « Des joueurs spécifiques dans des spots bien définis qui nous permettent d’avoir les tirs qu’on veut. Là, on aime notre playbook, les systèmes et leurs options qu’on peut mettre en place, et choisir le bon match-up pour avoir le tir qu’on veut. On progresse au fil de l’année là-dessus, avec des changements qui nous aident en attaque sur les fins de matchs ».

La participation à la « postseason » est en jeu

Au cours de la deuxième mi-temps, le tandem Schroder-Tatum s’est particulièrement illustré. Le premier en compilant 23 points et 9 passes décisives et en terminant le travail dans le dernier acte. Le second en claquant 21 de ses 27 points après la pause, avec des séquences de haut niveau comme son « spin move » devant Jonas Valanciunas en fin de troisième quart-temps, au moment où le match basculait. En difficulté à 3-points (0/4), « JT » a retrouvé le droit chemin par son agressivité vers le cercle.

« Il est génial quand il attaque le panier », a déclaré Dennis Schroder. « Bien sûr, c’est un joueur qui sait aussi mettre des tirs difficiles, mais quand il attaque le cercle comme il l’a fait aujourd’hui, il devient très difficile à défendre. Il ouvre la voie pour tous les autres. JT et JB (Jayle Brown) doivent le faire un peu plus souvent ».

Avec Marcus Smart et Robert Williams III bientôt sur le retour et avec un Jayson Tatum agressif, Boston veut croire à un sursaut d’orgueil sur cette deuxième partie de saison. Restera à confirmer l’embellie de début 2022 pour accrocher au moins les « play-in », alors que le trou semble fait après la 11e place, occupée par les Knicks (22v-22d).

« On joue plutôt bien ces derniers temps. J’espère qu’on pourra bientôt récupérer tout le monde et continuer à construire sur cette base. Comme vous l’avez dit, il reste 37 matchs. C’est assez de temps pour réussir quelque chose », a conclu Jayson Tatum.