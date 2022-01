Retour espéré lundi pour Bam Adebayo

Six semaines après sa blessure au pouce droit, et son opération dans la foulée, Bam Adebayo s’apprête à retrouver les terrains. ESPN annonce ainsi que le All-Star espère revenir lundi, face aux Raptors.

L’intérieur de 24 ans augmente ainsi la cadence à l’entraînement afin d’être prêt pour la réception de Toronto.

Une bonne nouvelle de plus pour Erik Spoelstra, dont le groupe a bien tenu le choc, malgré les quarantaines et les blessures. En plus de Bam Adebayo, Jimmy Butler a ainsi raté pas mal de rencontres, mais Miami a tout de même remporté huit de ses dix derniers matchs, pour pointer à la 2e place de l’Est (26 victoires – 15 défaites).

En l’absence de Bam Adebayo, c’est le rookie Omer Yurtseven qui s’est révélé en Floride, tournant à 10.3 points et 13.8 rebonds de moyenne sur les 12 dernières sorties de son équipe.