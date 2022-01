NCAA | Baylor n’est plus invaincu !

Dernière équipe encore invaincue cette saison (15-0), #1 Baylor pensait se diriger vers une 16e victoire tranquille sur son parquet. Rapidement en tête de 15 points en première mi-temps, notamment sous l’impulsion du « senior » James Akinjo, les champions en titre livrent une première mi-temps convaincante et autoritaire.

Mais les « Red Raiders » ont du cœur et petit à petit, ils rattrapent leur retard pour recoller au score. La seconde mi-temps est bien plus indécise et les deux formations se rendent coup pour coup jusqu’au « money-time ». Le « junior » Kevin McCullar plante un 3-points salvateur à 3 minutes du buzzer final pour permettre à son équipe de prendre 7 points d’avance.

Baylor ne s’en remettra pas et #19 Texas Tech signe une deuxième victoire de prestige consécutive, après la victoire contre #6 Kansas la semaine dernière.

« [Cela montre] notre détermination, notre caractère« appréciait Mark Adams, le coach de Texas Tech. « Je suis très fier de ces gars, et reconnaissant d’être leur coach. »

#2 Duke tombe également sur son parquet

Les « Blue Devils », dauphins de Baylor au classement de l’AP, se sont également inclinés à domicile face à Miami à l’occasion de leur troisième match de conférence ACC. Malgré 20 points du « freshman » vedette Paolo Banchero, et une avance de trois points à 45 secondes du terme, la formation de « Coach K » s’est tirée une balle dans le pied tout au long du match en perdant 17 ballons, et s’est assez logiquement inclinée.

Les Hurricanes ont pu compter sur 18 points et 7 (!) interceptions du « senior » Charlie Moore.

Tout roule pour #18 Kentucky

Les hommes de John Calipari viennent de remporter deux matchs de conférence SEC consécutifs, face à Georgia et Vanderbilt. De quoi faire oublier la défaite sur le parquet de LSU mardi dernier, alors que le meneur titulaire Sahvir Wheeler sortait sur blessure et que Tyty Washington Jr était handicapé par des crampes.

Tyty Washington Jr a d’ailleurs battu, contre Georgia, le record « all-time » de l’université de Kentucky du nombre de passes décisives réalisées en un seul match. Avec ses 17 unités, il a dépassé les 16 unités de… John Wall.

Record pour un « junior » de North Carolina

Dans la victoire de North Carolina face à Virginia (74-58), le « junior » et leader de l’équipe, Armando Bacot, a livré une performance XXL, un « double double-double » : 29 points et 21 rebonds ! Caleb Love a également brillé avec une sortie à 16 points et 5 passes.

Jabari Smith en démonstration

L’intérieur « freshman », parmi les favoris pour un Top 3 à la prochaine Draft, a sorti le bleu de chauffe pour permettre à #4 Auburn de venir à bout de #24 Alabama sur son parquet (77-81) : 25 points, 7 rebonds, 2 interceptions et 4 contres !

Le talentueux Jahvon Quinerly a livré un match complet (14 points, 6 rebonds, 5 passes), malgré une certaine maladresse (4/19) et une prise de décisions pas toujours des plus aiguisées (4 ballons perdus).