Course au MVP 2022 : Draymond Green touché par les commentaires de Quin Snyder

Quin Snyder a tenu des propos élogieux à l’égard de Draymond Green ce week-end en marge de l’affrontement entre le Jazz et les Warriors. Au moment de préparer un match contre Golden State, les coachs NBA connaissent l’importance de Draymond Green, au même titre que la force collective de la formation de Steve Kerr et de l’extraordinaire palette offensive d’un Stephen Curry.

Comme le technicien du Jazz l’avait très bien expliqué, c’est par son jeu complet et sa manière d’avoir un impact sur chaque action que l’intérieur des Warriors possède un profil assez unique en NBA.

« Je ne pense pas manquer de respect à Stephen Curry ou Rudy Gobert en disant que Draymond Green est un joueur aussi unique et réalise une aussi bonne année », avait-il déclaré. « Pour moi, il a sa place dans la course au MVP. Peut-être que ses stats ne correspondent pas à celles de certains autres gars, mais en ce qui concerne la façon dont il a un impact sur le jeu, que ce soit ses passes, sa défense et sa polyvalence. Il le fait simplement à sa façon. Vous savez évidemment ce que nous pensons de la polyvalence de Rudy. Draymond est comme ça. Et puis vous ajoutez le leadership dont il fait preuve et la façon dont il communique, je pense simplement que c’est un joueur incroyable, et qu’il le montre cette année. Il l’a déjà montré auparavant, mais ça ressort tellement maintenant, quand vous les regardez jouer ».

« Most Impacting Player »

Des propos qui sont donc revenus à l’oreille de l’intéressé qui a forcément apprécié l’attention d’un coach adverse, qui plus est un concurrent pour les premières places à l’Ouest.

« Je suis d’accord avec Quin Snyder, quelqu’un qui voit le jeu tel qu’il est », a-t-il répondu. « Comme il l’a dit dans ses commentaires, je ne suis pas un joueur qui va chercher les stats, mais qui fait tout ce qu’il peut pour influencer la rencontre.. Je ne pense pas qu’on puisse mieux l’expliquer. Je ne vais pas défendre ma cause pour le titre de MVP en comparant mes chiffres avec ceux de Stephen Curry, Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo. Ce ne sera pas ça. Mais je pense qu’il y a des choses à dire sur la façon avec laquelle j’ai un impact sur le jeu, les choses que je fais sur le parquet et les choses que je fais pour avoir un impact sur la victoire ».

L’impact d’un joueur ne se lit pas uniquement dans les stats, et même si celles de Draymond Green restent remarquables et assez complètes (8.4 points, 7.9 rebonds et 7.5 passes décisives en 30 minutes par match), elles restent loin des standards pour prétendre à la course au MVP.

Peut-être faudrait-il créer un nouveau « MIP » pour « Most Impacting Player » spécialement pour lui ?