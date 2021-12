Nikola Jokic a remercié Draymond Green pour ses critiques

Draymond Green n’est pas vraiment connu pour son tact, et c’est d’ailleurs pour cette raison que TNT l’avait recruté pour animer son plateau à l’occasion de la fin de saison 2019-2020 dans la « bulle » à laquelle les Warriors n’avaient pas pris part.

L’intérieur de Golden State avait pris son rôle à cœur en tâchant de faire preuve de la plus grande objectivité, même s’il a parfois fallu égratigner quelques stars. Ça a été le cas de Nikola Jokic, que Draymond Green avait pointé du doigt par sa défense.

« C’est l’un des plus grands moments que j’ai eu à la télévision, lors d’un match des Nuggets. J’avais compilé quatre clips à la mi-temps et j’ai pointé du doigt la défense de Jokic. Je disais que si les Nuggets voulaient être une bonne équipe, il était le dernier rempart de la défense, et il devait être meilleur dans ce domaine. Et j’ai montré ces quatre clips, où il ne fait pas la rotation, où il ne bouge pas… Juste quatre clips et j’ai été très critique envers lui », a expliqué Draymond Green à Matt Barnes dans le podcast « The Volume ».

Sur l’extrait vidéo, on voit en effet les quatre séquences où Nikola Jokic manque de dureté défensive, Draymond Green terminant son intervention ajoutant que le Serbe n’avait pas bien défendu durant toute la saison.

L’extrait est arrivé jusqu’au pivot des Nuggets qui avait pris la critique de Draymond Green positivement et en avait fait part à l’intérieur des Warriors l’année suivante, le remerciant pour lui avoir ouvert les yeux.

« Il est venu vers moi l’année suivante, puis m’a dit un truc du genre : « J’ai vu ce que tu as dit de ma défense, et tu avais raison. J’ai apprécié et je me suis amélioré ». Je lui ai répondu qu’il avait effectivement raison à 100%, parce qu’il s’était amélioré cette saison là. Ça a été un moment important pour moi, parce que cet exercice de la télé était nouveau pour moi ».

Les deux intérieurs vont bientôt avoir l’occasion de se retrouver et de mesurer les progrès de chacun alors que Golden State et Denver vont s’affronter deux fois de suite la semaine prochaine.