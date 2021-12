Rick Carlisle, une quarantaine instructive

Premier coach à avoir été placé à l’isolement en raison du protocole sanitaire, Rick Carlisle aura finalement manqué quatre matchs des Pacers, alors qu’il s’apprête à revenir ce mardi soir face à Miami.

En son absence, Indiana a remporté deux matchs, face à Dallas et Detroit, et en a perdu deux autres, contre Golden State et Milwaukee. À l’isolement, Rick Carlisle a été contraint de rendre l’expérience utile, et le fait d’avoir pu regarder son équipe de l’extérieur lui sera peut-être bénéfique pour la suite.

« C’est super de regarder les retransmissions à la télé et de voir le déroulement du match de plus loin », a-t-il déclaré. « Ça donne une perspective différente. On voit mieux le jeu lorsqu’on en est si éloigné. Et c’est une chose à expérimenter. Mais je pense que dix jours, c’est suffisant ».

Une confiance aveugle en Lloyd Pierce

Le coach des Pacers a également été contraint de laisser son premier assistant, Lloyd Pierce, occuper son rôle jusqu’à son retour. Certain des compétences de l’ensemble de son staff et de l’ancien coach des Hawks, Rick Carlisle ne lui a donné qu’un seul conseil : être lui-même.

« J’ai encouragé Lloyd à suivre son instinct. C’est un coach expérimenté. Lorsque vous êtes au bord du terrain et que vous faites vos choix, que vous demandez vos temps-morts, il y a un élément de ressenti que vous ne pouvez pas occulter », a-t-il ajouté. « Vous ne pouvez pas simplement agir comme celui qui n’est pas là. C’est pour ça qu’on se bat pour recruter le meilleur staff. Faire venir Lloyd Pierce ici a été aussi difficile que pour beaucoup de free agents que j’ai recrutés ».

Si Rick Carlisle est de retour, d’autres membres du staff restent en revanche toujours à l’isolement, comme l’assistante Jenny Boucek ou encore le responsable de la partie « analytics », Zach Chu.