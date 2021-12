Les Suns écrabouillent les Hornets pour le retour de Devin Booker

Entre des Suns qui sont sur 4 victoires en 5 matchs et des Hornets qui restaient sur 4 défaites en 6 matchs, il n’y a pas eu match.

Avec le retour aux affaires de Devin Booker (16 points), Phoenix a claqué un 31-9 pour démarrer le match et a fait cavalier seul de bout en bout pour s’imposer très sereinement (137-106), avec neuf joueurs à dix points ou plus pour le plus gros score de leur saison.

À 20/41 à 3-points, un autre record de saison, les Suns ont fait feu de tout bois face à des Hornets complètement dépassés par les événements. Phoenix termine la partie à 57% de réussite aux tirs, preuve de sa domination totale et d’un jeu collectif parfaitement en place, avec JaVale McGee en meilleur scoreur à 19 points à 9/10 aux tirs, plus 7 rebonds en 16 minutes seulement.

Avec ce 24e succès de la saison, les Suns reprennent la tête au classement de la conférence Ouest. Surtout, avec Devin Booker de retour et leur effectif au complet et en pleine bourre, Phoenix paraît encore capable de placer un autre coup d’accélérateur pour poser davantage son empreinte sur cette saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Une domination totale. Comme lors de leur précédent match face à Washington, les Suns ont écrasé les Hornets dans la bataille à l’intérieur (60 à 46). Deandre Ayton (15 points, 15 rebonds) et JaVale McGee (19 points, 7 rebonds) ont de nouveau semblé jouer face à des cadets dans la peinture, gobant les rebonds au-dessus de leurs adversaires et scorant à volonté sur des paniers sous le cercle. « C’est le meilleur remplaçant que j’ai jamais eu », apprécie le titulaire. « Je me sens super à l’aise quand je sors sachant qu’on a cette présence des deux côtés du terrain. Il fait la même chose que je fais. C’est comme si je ne sortais jamais du match. »

— Le retour de Devin Booker. Forts de leur collectif, les Suns n’ont pas trop souffert de l’absence de leur meilleur scoreur, avec 5 victoires et 2 défaites. Pendant son indisponibilité, l’arrière en a profité pour enrichir son portefeuille technique : « J’ai appris des choses en restant sur le banc, et j’ai essayé de les appliquer [hier soir]. La machine continue à bien tourner, même dans les matchs où il nous manque des joueurs. Un autre gars va prendre sa place et assumer ce rôle. » Avec Booker de retour, sachant que ce dernier va monter en puissance, les Suns sont bel et bien l’épouvantail de la Ligue en ce moment.

— Des Hornets au bout du rouleau. Lancés dans un « road trip » au long cours, pour la cinquième de leurs six étapes, les Hornets ont semblé fatigués dès le début du match, subissant un premier quart à sens unique, dont ils ne reviendront jamais. Le troisième quart a été également très violent avec 39 points encaissés, un autre record de saison pour Phoenix. Bref, Charlotte était aux fraises, sans aucun liant défensif et trop peu d’essence pour rivaliser face à un des cadors du championnat.

TOPS/FLOPS

✅ JaVale McGee. Déjà à 17 points et 8 rebonds en 16 minutes dans la victoire face aux Wizards, donnant la leçon à Daniel Gafford, JaVale McGee a remis le couvert face à Mason Plumlee et les Hornets. Toujours en 16 minutes, il a aligné 19 points et 7 rebonds, avec une efficacité monstrueuse à 9/10 aux tirs, grâce à une multitude de alley-oops et de dunks tout cuits. Plus que jamais en course pour le titre de meilleur sixième homme de la Ligue avec sa production gargantuesque.

✅ Devin Booker. Après sept matchs d’absence à cause de sa blessure aux ischios, l’arrière a mis quelques minutes avant d’inscrire son premier panier, un layup, mais globalement, le All-Star des Suns a réussi un bon retour avec 16 points, 6 rebonds et 5 passes. Il y a certes eu un peu de déchet avec son 6/15 aux tirs mais dans une telle démonstration de force, il a pu retrouver ses sensations sans avoir à tirer sur la corde.

✅ Cam Payne. Le meneur remplaçant des Suns est à l’image de son équipe, en pleine forme. Sur une belle série à titre personnel, Cameron Payne a enchaîné un cinquième match de suite à 10 points ou plus hier soir, et ce, en toute facilité. Avec 11 points à 5/6, plus 7 passes et 6 rebonds, il a dégoûté les défenseurs adverses par son coup de rein et ses bonnes intuitions.

⛔ LaMelo Ball. S’il avait été un des rares Hornets à surnager dans la défaite à Portland, LaMelo Ball a coulé à pic en Arizona. À 2/12 aux tirs dont 1/6 à 3-points, le jeune meneur star de Charlotte n’a pas pesé bien lourd face au « Point God », Chris Paul, dans un duel intergénérationnel. Maladroit, il n’en a pas moins été actif avec 10 rebonds et 7 passes tout de même.

⛔ Terry Rozier. On aurait pu espérer que, dans ce match où Ball a déchiré aux tirs, Terry Rozier apporte son expérience et une stabilité aux tirs. Mais ça a été le contraire avec un 2/10 aux tirs dont 0/5 à 3-points pour « Scary Terry » qui a pour le coup fait peur à ses propres fans. Après deux très gros matchs consécutifs à 31 points en début de « road trip », il est dans le dur sur ces deux dernières sorties, après son 1/10 face à Portland…

LA SUITE

Charlotte (16-16) : cinquième et avant-dernière étape de leur road trip avec un déplacement dans l’Utah, ce lundi soir.

Phoenix (24-5) : déplacement à Los Angeles pour y affronter les Lakers, dans la nuit de mardi à mercredi.