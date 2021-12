Matisse Thybulle félicité par Steve Kerr pour sa défense sur Stephen Curry

Il y a des chiffres qui ne trompent pas… Cette nuit, Stephen Curry a signé un 2/13 tirs, dont 1/9 à 3-points, quand Matisse Thybulle défendait sur lui. Face à d’autres défenseurs de Philly, le meneur des Warriors a été bien plus adroit avec un 4/7 aux tirs, dont 2/5 à 3-points.

« Je félicite Thybulle. J’ai trouvé qu’il avait été fantastique en défense » a lâché Steve Kerr en conférence de presse. « Il possède une rare combinaison d’envergure, de qualités athlétiques et d’intelligence, et il y avait longtemps que je n’avais pas vu un si bon travail sur Steph. »

Bel hommage de Steve Kerr pour le jeune ailier des Sixers, et c’est Joel Embiid qui en remet une couche. « C’était épatant ! Je l’ai déjà dit, ce gars est sans doute l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de toute la NBA, et je pense qu’il a une chance de gagner le trophée de Defensive Player Of The Year« .

« Je ne suis pas censé être impressionné, mais Matisse a été phénoménal »

Après la rencontre, Stephen Curry a reconnu que Matisse Thybulle l’avait gêné, mais aussi que la défense en aide de Joel Embiid avait été décisive. Pour éteindre l’un des meilleurs attaquants de la NBA, c’est forcément un travail collectif, mais aussi un défi physique.

« Je suis le coach, et je ne suis pas censé être impressionné, mais Matisse a été phénoménal » estime Doc Rivers. « Combien d’écrans s’est-il pris dans la soirée et il a continué d’avancer ? Il s’est fait toucher, il a pris des coups de hanche, des coups de fesses, et il a continué de se battre ».

Pour l’Australien, cela fait partie du boulot, et il insiste sur le travail de ses coéquipiers.

« Il n’y a pas de secret pour défendre sur des joueurs comme lui. Il faut se donner à fond, être prêt à se faire marquer dessus… On sait qu’il va réaliser des choses spectaculaires et il faut être capable de jouer encore, d’être régulier, et de ne pas se laisser embarquer dans des montagnes russes. Les gars sont OK pour que je défende sur lui en un-contre-un, et ça donne du 4 contre 4 derrière moi avec des situations vraiment difficiles sur les rotations. Cela me donne de l’énergie pour rester le plus proche possible de lui, et de rien laisser de facile à Steph. »