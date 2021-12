Le spectacle a été au rendez-vous de ce samedi soir, particulièrement à Cleveland, théâtre du duel Alex Len – Jarrett Allen, Washington, où Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont pris plaisir à faire souffrir le cercle, et Miami, où Tyler Herro au buzzer et Max Strus au dunk ont fait le show.

Les trois plus belles actions de la nuit sont signées Xavier Tillman pour son poster sur Alperen Sengun, Nikola Jokic pour sa passe aveugle à destination d’Aaron Gordon à 3-points, et Reggie Jackson qui arrive en tête du classement avec son tir plein de sang-froid à mi-distance à deux secondes de la fin pour donner la victoire aux Clippers.