Première titularisation réussie pour Ayo Dosunmu avec les Bulls

« Il est imperturbable, c’est ce que j’aime chez lui », lâche Billy Donovan au sujet d’Ayo Dosunmu, à qui il a appris qu’il serait titulaire une heure avant le coup d’envoi de la rencontre face aux Nuggets. Une première titularisation liée à l’absence de DeMar DeRozan, placé à l’isolement dans le cadre du protocole Covid.

Peut-être pas perturbé, mais un peu timoré au démarrage de ce match. Une glissade sur un dribble en contre-attaque, un layup renversé et une tentative à 3-points manqués… Mais une fois rentré dedans, le rookie a fait beaucoup de bien à son équipe.

Après ses deux premiers manqués aux tirs, il n’a plus rien manqué et a clairement brillé en seconde période. L’arrière a trouvé ses coéquipiers en jouant simple, même s’il a clairement enflammé l’United Center avec sa passe intérieure laser pour le dunk autoritaire de Tony Bradley. Ou avec sa passe pour le « alley-oop » de Lonzo Ball.

Il s’est également montré en défense, à l’image de sa contestation du placement de Jeff Green au poste, qui s’est transformée en ballon intercepté grâce auquel il a pu conclure en contre-attaque. Bilan de son match très complet : 11 points (4/6), 8 passes décisives (nouveau record) et 6 rebonds.

Introduit dans le cinq comme Derrick Rose

« C’était plutôt cool en fait », livre le natif de Chicago, qui a demandé à être introduit ainsi par le speaker, non pas avec le nom de fac, à la manière d’un Derrick Rose (ce dont le rookie n’avait pas conscience lorsqu’il a été interrogé en conférence de presse). « Voir mon nom parmi les titulaires m’a rappelé des souvenirs de mes premiers matchs à l’université. C’est un sentiment difficile à expliquer. Un sentiment de joie et d’excitation. Je voulais simplement saisir ma chance. »

Le joueur de 21 ans dit avoir suivi son « instinct » pour briller dans ce match. « Durant mes trois années à l’université d’Illinois, tout le staff m’a appris à jouer en défense, et c’est ce que je veux faire, être un « two-way player ». Je sais que pour être sur le terrain, pour gagner la confiance de Coach Donovan, je dois être capable de jouer dur des deux côtés et de prendre des décisions intelligentes », poursuit le joueur drafté au second tour.

Hormis quelques petits ratés, dont un ballon perdu dans le dernier quart-temps pour un pied sur la ligne, c’est ce qu’il a fait. Ce n’est pas un hasard si le rookie a bénéficié du plus gros temps de jeu sur ce match : 42 minutes ! « Il a cette énergie en lui, il est très confiant lorsqu’il rentre en jeu », remarque Lonzo Ball, selon qui les Bulls lui font « confiance à 100% ».

Billy Donovan l’imagine logiquement progresser techniquement mais note que son esprit de compétition est déjà impressionnant pour son jeune âge. « J’aime vraiment le coacher parce qu’on peut vraiment lui dire les choses franchement », développe le coach. « Il veut entendre ce qu’il doit faire pour s’améliorer. […] C’est ce qu’il est en tant que compétiteur. Il y a peut-être des gars qui shootent mieux que lui, qui sont plus rapides ou plus athlétiques que lui. Mais il a un grand cœur, il est compétitif et il a un impact sur la victoire. »