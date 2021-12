Theis réussi pour les Rockets

À Houston, Stephen Silas avait remercié Daniel Theis pour son professionnalisme alors qu’il venait de le sortir de la rotation, mais l’Allemand le vit évidemment très mal. Principale recrue de l’été aux Rockets, il devait en être le pivot titulaire. Sauf que la série de 15 défaites de suite a sonné le glas de cette solution, et depuis qu’il est sorti de la rotation, l’équipe ne perd plus !

Mais Stephen Silas n’est pas buté, ni superstitieux, et cette nuit, il a carrément remis l’Allemand dans son cinq de départ, aux côtés de Christian Wood. Pourquoi ? Parce que chez les Pelicans, Jonas Valanciunas fait de gros dégâts, et le coach des Rockets voulait limiter son impact.

« C’est quelque chose à laquelle j’ai beaucoup réfléchi », a expliqué l’entraîneur à propos d’un retour à un cinq plus classique avec deux intérieurs. « Nous avons la polyvalence nécessaire pour essayer d’autres pistes avec nos cinq. Avec Valanciunas et sa taille, je suis préoccupé par le rebond. Cette équipe joue dans la raquette et ils font vraiment du bon travail au rebond. Avoir cette polyvalence est une bonne chose pour moi. »

Pour Stephen Silas, c’est aussi un moyen de garder son intérieur sous pression, et de le remercier pour son attitude. « Trouver un moyen de le faire jouer est important pour moi car il se comporte en professionnel » poursuit-il. « Il nous aide tellement en défense. Il est physique. C’est un dilemme en raison de la situation, mais il jouerait, serait dans la rotation et serait titulaire dans certaines équipes. C’est juste qu’on se retrouve dans cette situation sur le plan collectif… Mais il reste prêt et il reste professionnel. C’est gratifiant en tant qu’entraîneur mais c’est aussi important pour moi de trouver un moyen de le faire jouer un peu, si possible. »

À l’arrivée, Daniel Theis a plus que répondu présent. Il termine la rencontre face aux Pelicans avec 12 points et 3 rebonds en 17 minutes. À ses côtés, Christian Wood ajoute 23 point et 8 rebonds.

À eux deux, ils ont bien limité l’impact de Jonas Valanciunas, qui termine à 17 points et 10 rebonds. Surtout, Houston s’impose 118-108 et remporte une 6e victoire de suite.