La revanche de Desmond Bane sur Dallas

Parmi les lieutenants les plus réguliers de la formation de Taylor Jenkins sur ce début de saison, Desmond Bane profite de l’absence de Ja Morant pour prendre un peu plus de responsabilités, ce qui s’est traduit par un record en carrière cette nuit sur le parquet de Dallas, à 29 points, et par une victoire maîtrisée des Grizzlies, 97-90.

Il se trouve que l’arrière s’est présenté à l’American Airlines Center avec un surplus de motivation, après avoir fréquenté l’université voisine de Texas Christian University, et en nourrissant toujours un esprit revanchard face à la franchise texane, depuis le soir de sa Draft.

« Je ne suis pas du genre à avoir besoin de motivation supplémentaire, mais clairement, je suis motivé de jouer contre des franchises qui m’ont snobé lors de la Draft. Il y en a 29, puisque j’ai été le 30e, donc c’est comme ça à chaque match, mais particulièrement un match comme Dallas, où je pense que ça aurait pu le faire et qui m’avait témoigné de l’intérêt durant le processus pré-Draft. J’adore être à Memphis, mais si j’avais un deuxième choix, ce serait probablement ici. Donc je suis heureux de repartir avec la victoire ce soir », a-t-il déclaré.

MVP du match, le sophomore a visiblement la rancune tenace puisqu’il s’est même permis un petit tacle envers le « front office » des Mavs, qui avaient préféré choisir Josh Green avec le 18e choix en 2020.

« Je connais pratiquement tous les gars qui ont été draftés avant moi. Donc j’y pense quand j’affronte une équipe avec un de ces joueurs. Josh Green a été drafté avant moi par exemple. Je ne sais pas s’il a joué ce soir, mais c’est leur problème », a-t-il ajouté, l’Australien n’étant en effet pas rentré en jeu.

Un joueur qui progresse à vue d’œil

Comme l’a glissé Taylor Jenkins, Memphis a opté pour Desmond Bane autant pour ses qualités purement basket, que pour son éthique de travail.

« Quand on l’a drafté, on savait que ça allait être quelqu’un qui travaillerait dur et qui jouerait de la bonne façon. Son rôle a bien sûr grandi au fil de la saison. Il est davantage un créateur pour nous. J’aime aussi ce qu’il produit défensivement, en tenant ses match-ups. Il grandit jour après jour », a ainsi souligné le coach des Grizzlies.

Pour bonifier le tout, le joueur s’est pour sa part dit « plus confiant » en ses capacités, et le résultat se voit sur le terrain, comme cette nuit, notamment lorsque Memphis a mis le ballon dans ses mains pour tuer le match, ce qu’il a fait avec deux paniers décisifs.

« J’ai beaucoup travaillé sur mon jeu cet été en essayant d’être plus qu’un shooteur de spots, mais en ayant davantage le ballon en main pour avoir plus d’opportunités en attaque, pour moi et pour les autres. C’est la plus grosse différence, avec la défense », a-t-il conclu.