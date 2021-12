Les Lakers ratent encore leur « money time »

Les Lakers sont toujours enlisés dans leur début de saison délicat, et le derby de la nuit perdu face aux Clippers a encore mis en lumière le manque de cohésion et d’unité de la formation de Frank Vogel, qui alterne entre les soucis en attaque et en défense au fil des matchs, et peine toujours à conclure.

Sur leurs cinq derniers revers, les coéquipiers de LeBron James ont perdu quatre fois par sept points d’écart ou moins. Et cette nuit encore, ils n’ont jamais réussi à inverser la tendance dans le money-time.

« Il n’y a pas une action qui nous coûte le match en particulier, mais il y a clairement eu des opportunités pour nous de franchir le cap, mais où on n’a pas réussi à faire la bonne action. Ça résume un peu où on en est dans notre saison. On travaille pour bâtir de la cohésion et traverser cette mauvaise passe », a expliqué Frank Vogel, plus que jamais fragilisé par le début de saison chaotique des Lakers et ce premier derby perdu.

Piégé par le coaching de Tyronn Lue

Anthony Davis a pour sa part tiré son chapeau aux Clippers pour avoir mis leurs tirs sur la fin. «Ce sont juste des petites choses qui n’ont pas tourné en notre faveur, Luke Kennard a mis de gros tirs. On a eu nos chances, on a essayé de faire la différence, mais ça n’est pas passé ce soir ».

Particulièrement frustré après la rencontre, LeBron James a quant à lui justifié ses difficultés par le manque de rythme dû à son passage par la case « isolement ». Non content de tirer son chapeau à Tyronn Lue, « un super coach, qui n’a aucun défaut », le King est revenu avec fatalité sur ce final que les Clippers ont mieux géré.

« On sait que c’est l’une des meilleures équipes à 3-points de la ligue. Ceci étant dit, sur la plupart de leurs paniers, on a plutôt bien défendu » , estime LeBron. « Le 3-points ouvert de Luke Kennard est le fruit du bon travail de Ty Lue en sortie de temps-mort. Le système qu’il a dessiné a explosé notre défense. Le 3-points suivant de Kennard, on a bien défendu dessus, AD l’a très bien contesté, et le dernier tir de Marcus Morris rentre avec la planche, donc dans l’ensemble, notre défense a été au bon moment et au bon endroit. Mais à l’arrivée, une meilleure attaque battra une bonne défense. Il nous faudra faire mieux la prochaine fois qu’on les jouera. »

En tâchant de faire un match plus cohérent des deux côtés du terrain, ce qui a manqué aux « Purple and Gold » jusqu’à présent.