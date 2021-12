Chris Paul au cœur de trois séries différentes de 17 victoires consécutives !

« Novembre sans défaite ». Même blessé, Devin Booker pouvait se réjouir sur Twitter de la 17e victoire de son équipe, acquise face à l’autre équipe en forme de ce début de saison, les Warriors de Stephen Curry.

Il faut dire que l’exploit de Phoenix est extrêmement rare. Dans l’histoire, seules six équipes avaient ainsi déjà réalisé un mois calendaire parfait avec au moins 16 victoires à la clé. On recense ainsi les Warriors en novembre 2015 (16-0), les Hawks en janvier 2015 (17-0), les Spurs en mars 2014 (16-0), les Clippers en décembre 2012 (16-0), les Spurs en mars 1996 (16-0) et les Lakers en décembre 1971 (16-0).

La troupe de Monty Williams égale en tout cas le record de franchise, établi en 2006/07 par Steve Nash et compagnie, devenant la 24e équipe à enchaîner 17 victoires consécutives. Ils sont même seulement la 21e à le faire sur une seule campagne, puisque des séries débutent une saison et s’arrêtent la suivante.

Mais la stat la plus folle de ces 17 succès, c’est peut-être que c’est la troisième fois de sa carrière que Chris Paul est impliqué dans une telle série. Il avait déjà participé aux 17 succès consécutifs des Clippers, de novembre à décembre 2012, puis aux 17 succès des Rockets, de janvier à mars 2018…

Le meneur a cette fois l’occasion de passer ce cap des 17, avec la réception des Pistons vendredi soir. En back-to-back, les Suns se rendront ensuite à Golden State pour la revanche tant attendue face aux Warriors.