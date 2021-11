Petite réunion de crise chez les Spurs

La défaite contre les Wolves, jeudi dernier, fut celle de trop pour les Spurs. Après ce quatrième revers de suite, les joueurs ont donc décidé de se réunir pendant plus de vingt minutes pour se dire quelques vérités.

« On en avait marre de se faire botter les fesses », résume Thaddeus Young pour le San Antonio Express News. « Tout a été mis sur la table, tout le monde a parlé. Devin Vassell a lancé cette discussion, il voulait qu’on trouve une solution, qu’on en parle. J’aurais pu le faire, mais qu’un jeune entame cette discussion, c’est très bien. Il a été bon pour orchestrer les débats, pousser les gars à parler et à pointer les problèmes. »

Maintenant que la discussion a eu lieu, qu’en retenir ? Quel est le problème dans le Texas pour que les Spurs n’aient gagné que 4 matches sur 16 ? Et surtout, est-ce suffisant pour provoquer un changement profond ?

« On doit jouer les uns pour les autres », confirme Thaddeus Young. « On n’a pas encore véritablement assez confiance entre nous défensivement. On doit prouver qu’on peut compter les uns sur les autres, et c’est là que la confiance va grandir. La situation est compliquée à cause de notre manière de perdre : on a des absences pendant des quart-temps ou des mi-temps. Le changement arrivera quand on aura tous le même sentiment sur le cœur : celui qui est dur à avaler et à encaisser, et qu’on ne veut donc plus ressentir. C’est là qu’on va voir des changements sur les parquets. »

« Voir des équipes comme Phoenix, ça nous donne beaucoup d’espoir »

Gregg Popovich ne s’est pas étendu sur cette réunion de ses joueurs. « J’espère qu’ils ont eu une bonne conversation », a simplement commenté le coach. « On a beaucoup de jeunes, il faut être patient. Ils font de leur mieux. »

Un mieux qui fut encore insuffisant contre les Suns, lundi soir (111-115), même si les Spurs ont fait un bon match et réalisé un bel effort dans le dernier quart-temps, face à l’équipe la plus en forme de la ligue (13 victoires d’affilée). Les finalistes 2021 sont d’ailleurs un parfait exemple pour l’avenir de la franchise texane, qui reste sur cinq défaites de suite.

« Voir des équipes comme Phoenix, ça nous donne beaucoup d’espoir », assure Devin Vassell, toujours pour l’Express News. « Ils sont restés patients. On est une jeune équipe et on a encore beaucoup à apprendre. On peut apprendre d’eux. »

Les Suns ont en effet mis plusieurs longues années à sortir des bas-fonds de la conférence Ouest, grâce au travail de Monty Williams dans un premier temps, puis à l’arrivée de Chris Paul durant l’intersaison 2020 ensuite.

« Cela vient après des années de travail. Ils ont eu des énormes joueurs et les choses ont bien tourné pour eux », remarque Lonnie Walker IV. « Comme tout le monde le pensait, on a nos hauts et nos bas. On doit apprendre des Suns. Les défaites ne sont pas des défaites, ce sont des leçons. »