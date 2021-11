Motivé par ses enfants, Draymond Green a retrouvé la joie et l’amour du jeu

Après une saison 2019/20 terminée à la dernière place de la NBA, les Warriors ont entamé la saison passée leur retour progressif vers les sommets, et depuis un mois, ils sont solidement accrochés à la première place de la NBA avec un jeu de nouveau chatoyant, et une défense de fer. Pour l’attaque, c’est Stephen Curry qui met le feu, tandis que côté défense, Draymond Green a retrouvé son meilleur niveau.

Physiquement, il est quasiment à 100% puisqu’il assure qu’il n’a plus aucune douleur aux genoux, mais c’est surtout dans la tête que ça va beaucoup mieux.

« J’ai en quelque sorte retrouvé cet amour (du jeu). J’ai traversé beaucoup d’épreuves et l’amour avait un peu diminué. Mais j’ai juste retrouvé cet amour et cette joie de jouer et j’aime jouer au basket et contrôler ce que je peux contrôler » explique l’ailier-fort des Warriors. « Cette année, j’ai mis l’accent sur le fait de contrôler ce que je pouvais contrôler. Cela signifie sur le terrain, avec les arbitres, et en dehors du terrain – c’est juste une étape dans ma vie et je pense que cela se voit sur le terrain ».

« Je veux être à nouveau le Defensive Player of the Year et je veux être à nouveau All-Star »

C’est la famille et ses enfants qui jouent un rôle essentiel dans ce retour au premier plan, et cet apaisement.

« Mon fils grandit, ma fille a désormais sept ans, et ils sont derrière mon dos quand on perd. C’est une motivation » poursuit-il. « En plus, je pense que j’ai fait de la merde ces deux dernières années, et mes enfants ne comprenaient vraiment pas comme je pouvais être bon. Je voulais leur montrer, et désormais ils en ont conscience. C’est une motivation pour moi. Quand j’étais à mon meilleur niveau, ils avaient un et trois ans, et c’est une motivation pour moi de leur montrer que je joue bien maintenant qu’ils peuvent le comprendre. »

Sans oublier bien sûr, la motivation personnelle de prouver qu’il fait toujours partie de la crème de la crème auprès de ses pairs. « Le plus important, c’est que je veux gagner. Je veux être à nouveau le Defensive Player of the Year et je veux être à nouveau All-Star. Cela me motive car beaucoup de gens m’avaient mis de côté. C’était la même erreur de la part de ses gens quand je suis arrivé en NBA. Beaucoup de gens doutaient de moi, et ils doutaient encore. C’est ce qui met de l’huile sur le feu. »