Jimmy Butler se trouve trop perso

Le Heat a repris les commandes de la conférence Est, et Erik Spoelstra jongle entre les entrées et les sorties de l’effectif. Cette nuit, Bam Adebayo effectuait son grand retour sur les terrains, tandis que Tyler Herro était laissé au repos pour ménager son poignet. La veille, c’est Jimmy Butler qui était revenu en jeu, histoire de signer un triple-double face aux Pelicans, et cette nuit, il a placé le Heat sur les bons rails en lançant un 9-0 pour terminer le premier quart-temps.

Très bon avant sa blessure, Butler est très facile cette saison. En drive ou à mi-distance, il parvient à faire la différence par sa technique et ses appuis. Mais il estime que c’est un cercle vicieux.

« Je vais être terriblement honnête, je pense que je dois être meilleur dans l’implication de mes coéquipiers. A certains moments, je me suis perdu à vouloir mettre dans la balle dans le cercle » a-t-il expliqué après le match, soulignant le manque de rythme du Heat en premier quart-temps.

« Il voit les actions avec trois ou quatre étapes d’avance »

Le problème avec Butler, et encore c’est un petit problème, c’est qu’il stoppe le mouvement de la balle quand il joue l’isolation. Il « pique » la défense mais il va au bout, et cette nuit, l’adresse était au rendez-vous avec son 11 sur 19 aux tirs. Et quand il y a faute, il sanctionne sur la ligne : 10 sur 10 aux lancers-francs.

Difficile donc de lui en vouloir, d’autant qu’il termine 2e passeur de son équipe derrière Kyle Lowry. Son implication reste remarquable comme le prouvent aussi ses quatre interceptions.

« Il a une très bonne anticipation et il est très rapide » met en avant Erik Spoelstra. « Il voit les actions avec trois ou quatre étapes d’avance. Tous les deux ou trois matches, il sort une interception qui me surprend, et surprend tout le monde sur le banc. »

« Toutes ces bricoles individuelles, ils peuvent les garder »

Cité parmi les meilleurs joueurs de ce premier mois de compétition, Butler pourrait être un sérieux candidat au titre de MVP si le Heat s’installe à la première place, et qu’il confirme ses stats actuelles avec sa meilleure moyenne de points en carrière avec une belle adresse aux tirs, et un nombre limité de tirs à 3-points. Clairement, Butler a épuré son jeu, et il s’est concentré sur ses points forts.

« Je n’en ai pas besoin » répond-il à propos des chants « MVP, MVP » du public. « Ici, on a besoin d’un titre. C’est tout ce qui nous préoccupe. Toutes ces bricoles individuelles, ils peuvent les garder. Evidemment, je ne suis pas fou, j’entends tout ça. Mais clairement, ça ne me fait rien du tout. »