Christian Wood espère que les Rockets, en panne sur le plan offensif, resteront soudés

En totale reconstruction, au point de payer John Wall 44 millions de dollars pour qu’il reste chez lui, on savait que la saison allait être longue pour les jeunes Rockets, mais ça ne rend pas la série actuelle de 11 défaites plus facile.

Après la dernière défaite face à Phoenix, tout le monde semblait assez désabusé. Stephen Silas a rapidement répondu qu’il pourrait « possiblement » changer son cinq majeur, une nouvelle fois totalement dépassé. Quant à Eric Gordon, il ne savait pas quoi répondre quand on lui demandait si son coach utilisait les bonnes rotations…

« On souffre pour atteindre les 100 points. Il y a des tas de problèmes », expliquait le vétéran. « Comme je l’ai déjà dit, on se tire une balle dans le pied de tellement de façons, que c’est compliqué de dépasser tout ça. »

Le meilleur sixième homme de l’année en 2017 confirme en tout cas que c’est une période compliquée à vivre, même s’il est satisfait du niveau de jeu affiché par les remplaçants. Ce sont en effet surtout les titulaires qui sont à la peine, avec un backcourt Kevin Porter Jr. – Jalen Green extrêmement maladroit et dispendieux.

« Nous avons quelques bonnes séquences, et nous jouons bien par moments. Pas assez pour gagner un match. Bien sûr, on est jeunes mais ce n’est pas toujours une excuse »

Depuis le début de la campagne, les deux jeunes joueurs ont ainsi bien du mal à régler la mire (37.5% de réussite pour le meneur, dont 30% de loin et 35.2% pour l’arrière, dont 27% de loin) alors qu’ils perdent énormément de ballons (7.6 en cumulé par match). Avec ses deux moteurs annoncés en grosse difficulté, c’est toute l’attaque de Houston qui souffre logiquement, affichant pour l’instant le pire « Offensive Rating » de toute la NBA.

« Nos problèmes vont au-delà des pertes de balle » continue Eric Gordon. « Nous avons perdu 23 ballons. C’est difficile de battre une équipe comme ça. Nous ne shootons pas bien non plus. Il y a beaucoup de petites choses que nous ne faisons pas pour nous entraider. On souffre. Nous avons quelques bonnes séquences, et nous jouons bien par moments. Pas assez pour gagner un match. Bien sûr, on est jeunes mais ce n’est pas toujours une excuse. »

Également en difficulté, Christian Wood veut néanmoins jouer son rôle de leader, en tentant d’éviter que les mauvais résultats ne plombent l’ambiance dans le groupe, dont le but premier est de progresser.

« C’est très frustrant. Personne n’aime perdre. Mais il faut rester soudés. Tout le monde s’apprécie, en fait. Nous sommes tous très proches en dehors du terrain, on va les uns chez les autres et nous devons juste montrer la même alchimie sur le terrain » assure-t-il. « Tout le monde est soudé, y compris moi. Je suis un des leaders, et je dis à tous ces jeunes gars que nous devons rester ensemble. L’année dernière, nous avons perdu vingt matchs d’affilée, mais tout le monde est resté soudé pendant cette période de 20 matchs et c’est ce qu’il faudra faire cette année. »