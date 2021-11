Leader au Real Madrid, Guerschon Yabusele ne pense pas à la NBA

Cette saison, le Real Madrid a un fort accent français avec pas moins de quatre tricolores, dont trois vice-champions olympiques, et parmi ce quatuor, il y a Guerschon Yabusele. Après une belle saison à l’Asvel, il a rejoint une grosse cylindrée d’Europe, et il fait mieux que se débrouiller puisqu’il est carrément le meilleur marqueur de sa formation en Euroligue !

« J’essaie juste d’être cohérent, d’avoir une contribution régulière » explique-t-il à Eurohoops à propos de son approche. « J’arrive dans n’importe quel match et je donne toute mon énergie. Je ne suis pas vraiment concentré sur moi-même. Je ne pense qu’à gagner des matchs. Quand vous gagnez des matchs, tout le monde est heureux. Je ne pense qu’à gagner des matches, à faire moins d’erreurs sur le terrain, à aider mes coéquipiers et c’est tout. »

Encouragé par Tony Parker, son ancien président, Yabusele a donc franchi un cap depuis son retour en Europe, et il n’est pas aigri par son passage raté aux Celtics.

« Je ne dirai pas qu’il s’agissait d’une leçon mais plutôt d’une expérience. Ma situation dans l’équipe était vraiment différente de ce que j’avais connu au cours de ma carrière auparavant. D’habitude, je commençais les matches et jouais beaucoup de minutes, et puis j’étais en Chine. Là-bas, je jouais, mais en NBA, j’ai dû attendre, m’asseoir, sortir du banc. Parfois, je ne jouais pas, mais je restais concentré, j’allais à la salle et je travaillais dur. Et j’ai attendu d’avoir ma chance. »

Une chance qu’il n’aura finalement jamais, et pour l’instant, l’idée d’un retour en NBA ne l’effleure pas.

« Je ne sais vraiment pas. Pour l’instant, je suis focalisé sur cette saison, à donner le meilleur de moi-même pour qu’on aille le plus loin possible. Pour mon avenir, je verrai le moment venu. »

L’intégralité de l’interview