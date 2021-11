Il avait annoncé en début de saison qu’il souhaitait être considéré dans la même classe de joueurs que Trae Young et Luka Doncic. Hier soir, face à ce dernier, Tyler Herro a allié le geste à la parole avec un match à 25 points, dont 15 dans le seul deuxième quart, quand le Heat a plié l’affaire sur le terrain des Mavs (46-32).

« Je ne pense pas devoir prouver quoi que ce soit. Je sais simplement que j’ai beaucoup travaillé cet été et je veux me prouver à moi-même [que je fais partie de cette conversation]. Je crois en moi plus que quiconque. »

C’est le quatrième match (en sept rencontres) de Tyler Herro à 25 points ou plus sur ce début de saison. En fait, il a réussi son 24e match en carrière à 20 points ou plus en sortie de banc, égalisant le record de franchise du Heat établi par Goran Dragic. Un record qui devrait définitivement être le sien rapidement.

Tyler Herro détient en tout cas un record NBA avec 157 points marqués en sortie de banc sur ses sept premières apparitions. C’est le plus haut total dans l’histoire depuis que cette statistique est prise en compte (depuis 1975). Jason Terry (2007-08) et Michael Brooks (1980-81) s’étaient arrêtés à 156…

« C’est cool. C’est bien… », a souri Tyler Herro à l’évocation de ce record en sortie de banc. « Mais je vais simplement continuer à faire mon boulot, et apporter mon écot pour l’équipe. La saison est encore jeune. »

Après une deuxième campagne compliquée la saison passée, après son superbe passage dans la « bulle », Tyler Herro brille à nouveau en ce début de saison, à 22 points, 6 rebonds et 4 passes de moyenne, des « career highs » dans toutes les colonnes. De quoi enchanter Erik Spoelstra qui ne s’en étonne pas plus que ça.

« Il a fait ses plus gros progrès cet été, quand personne ne regardait. On parle de quelqu’un qui est en train de devenir un des joueurs les plus accomplis techniquement dans la Ligue. Cette ligue devient une ligue technique, et si vous faites partie des joueurs les plus doués sur ce plan, vous serez très efficace et efficient. »

