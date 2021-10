Derrick Rose veut jouer aussi longtemps que Tom Brady

Depuis son passage aux Wolves, Derrick Rose s’offre une seconde jeunesse et à 33 ans, il n’a pas l’intention de raccrocher les baskets. C’est ce qu’il a expliqué à la presse ce jeudi, quelques heures avant d’affronter les Bulls pour la « Joakim Noah Night ».

Interrogé sur la possibilité d’avoir droit à sa propre cérémonie à Chicago au moment de sa retraite, voici ce qu’il a répondu.

« J’essaie de rester écarté de tout ça. J’espère que je pourrais la jouer à la Tom Brady, et donc jouer le plus longtemps possible, en prenant vraiment soin de mon physique. Et si je continue à prendre du plaisir à jouer. Je n’ai plus à marquer 30 points tous les soirs pour avoir un impact. »

Sixième homme des Knicks depuis huit mois, il adore ce rôle. « Je peux entrer en jeu et faire ce que j’ai à faire. Je suis super bien entouré avec Julius et le reste du cinq de départ, et même avec ceux du banc, on a un super rythme. »

Prolongé pour trois ans, Derrick Rose pourrait donc jouer encore 10 ans, et même 11, puisque Tom Brady, à qui il fait référence, est âgé de 44 ans. S’il atteint cette barre, ce serait tout simplement un record NBA.

"I'm trying to Tom Brady this thing." 😂 D-Rose forever. pic.twitter.com/mEpCzC3cLk — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) October 28, 2021