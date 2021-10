Les Wolves optent pour la démocratie participative

Les jeunes Wolves n’étaient pas contents de leur dernière sortie face à La Nouvelle-Orléans, leur premier revers de la saison. Et ça s’est répercuté à l’entraînement.

Sans vouloir le comparer au fameux entraînement enflammé avec Jimmy Butler qui invectivait ses coéquipiers, les Wolves ont reconnu que c’était le premier entraînement « viril » de la saison. Mais ça a porté ses fruits car, hier soir à Milwaukee, Minnesota s’est imposé en résistant à 40 points, 16 rebonds et 7 passes de Giannis Antetokounmpo.

« Ce match a été gagné à l’entraînement », se félicitait d’ailleurs Karl-Anthony Towns (25 points, 5 passes) après cette troisième victoire en quatre matchs.

À vrai dire, les Wolves ont gagné ce match au moins deux, si ce n’est trois fois. Ils ont ainsi créé un premier écart en première mi-temps derrière un D’Angelo Russell (29 points, 6 passes) enfin en accord avec son tir, avant de devoir se relancer une deuxième fois en troisième quart-temps. Et finalement d’arracher la décision dans le « crunch time » par l’intermédiaire d’Anthony Edwards (25 points, 7 rebonds).

L’arrière sophomore n’avait pas caché sa déception après la défaite face aux Pélicans. Il n’a pas non plus caché sa joie de battre les champions en titre, chez eux.

« Ça montre que tous les trois, on accepte les critiques et on les prend de la bonne manière et on grandit », a-t-il affirmé dans le Star Tribune. « J’ai eu le ballon entre les mains à la fin. DLo a voulu venir mais je lui ai dit : ‘C’est bon, je m’en occupe. Laisse moi finir le travail aussi’. »

« Tout le monde est un leader dans cette équipe »

Tout n’a pas été parfait pour le « Big Three » de Minny, avec Karl-Anthony Towns qui perd 7 ballons, D’Angelo Russell qui pointe à 3/11 à 3-points et Anthony Edwards qui fait encore pire à 2/10, mais les Wolves ont tenu bon la barre dans l’adversité. Une victoire très intéressante pour la suite.

« C’est le champion NBA en face. Je sais qu’ils ont des blessés et tout ça mais ils jouent dur et ils ne vont pas se tirer de balle dans le pied. On a bien réussi à exécuter notre plan de jeu », a apprécié Chris Finch. « Je pense qu’on a bien rebondi après notre mauvais match de l’autre soir. C’est une des choses qui me satisfait le plus à vrai dire. Quand ils ont réduit l’écart au retour des vestiaires, on les a repoussés et on a creusé à nouveau un écart. »

Bien conscients qu’ils devaient retrouver leur collectif, et plus encore leur cohésion collective, les Wolves ont pu compter sur l’activité de leurs deux ailiers défenseurs, avec Jarred Vanderbilt (10 points, 13 rebonds) et Jaden McDaniels (3 points, 11 rebonds) qui se sont coltinés Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton toute la soirée.

Comme le disait Anthony Edwards après la défaite de l’autre soir, c’est à « cinq contre cinq » et non à « trois contre cinq » qu’on gagne des matchs. En capitaine, Karl-Anthony Towns ne peut que confirmer.

« C’est quelque chose que j’ai toujours voulu. Tout le monde est un leader dans cette équipe, tout le monde participe dans cette équipe, tout le monde a un rôle à jouer. Je veux que tout le monde puisse exprimer son opinion. »