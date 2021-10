Le MVP de la nuit | Un Kevin Durant en trois dimensions

Après une intersaison mouvementée par l’affaire Irving, les Nets et leurs (autres) stars reprennent progressivement leurs marques. Kevin Durant a forcément plus d’occasions de montrer l’étendue de son registre en attaque, ce qui s’est traduit par un triple-double cette nuit dans la victoire acquise à Philadelphie : 29 points, 15 rebonds et 12 passes décisives.

Cette fois, KD a fait déjouer l’adversaire en impliquant également ses coéquipiers, après avoir notamment eu du mal à trouver du rythme de loin (1/6 à 3-points), le signe d’un comportement de leader, celui qui sait ajuster son jeu en fonction du scénario d’un match.

« Chaque match est différent. On ne sait jamais comment les équipes qui se battent pour le titre comme Philly vont vous jouer en défense. Ils sont très polyvalents défensivement. Je dois juste être prêt à tout pouvoir faire. Ça peut ne pas être mon soir au shoot ou à la passe, je dois simplement me tenir prêt », a-t-il déclaré après la rencontre. « J’ai commencé par le scoring, mais j’ai senti que mon rôle ce soir était plus d’aller dans la peinture, de créer pour les autres, prendre des rebonds et mettre mes tirs quand j’en avais l’opportunité. J’aurais aimé scorer plus sur la fin. J’ai l’impression d’avoir forcé pas mal de shoots aussi ».

Plus d’opportunités pour tout le monde

C’est seulement son deuxième triple-double depuis son arrivée à Brooklyn (son 13e en carrière). Le fait qu’il ait atteint cette barre si tôt dans la saison montre non seulement que KD débute cet exercice en forme physique, mais qu’il doit aussi monter en régime très rapidement, notamment en raison de l’absence de Kyrie Irving.

« On est des pros, on doit s’adapter. Comme je l’ai déjà dit, on n’avait pas prévu de devoir faire tout ça. Mais c’est bon pour nous de devoir faire des ajustements, et c’est bien pour les gars qui ne s’attendaient pas à avoir de rôles importants de monter en régime » , a-t-il ajouté. « On continue de voir qui on est. Pour James (Harden), j’ai le sentiment que chaque match peut être différent. On pourrait avoir différentes choses à faire, qu’on pensait faire au fil de la saison. Ce qui est bien, c’est que ça va nous aider à être meilleurs. »



Après un départ difficile contre les Bucks, les Nets ont lancé leur saison avec cette première victoire, et KD en a profité pour asseoir son rôle de leader.