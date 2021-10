Udonis Haslem et Bam Adebayo, une relation unique au coeur de la culture du Heat

Dans sa 19e saison en NBA, toutes au Heat, Udonis Haslem est évidemment un monument incontournable dans le vestiaire du Heat. A vrai dire, l’ancien joueur du championnat de France est tout simplement le doyen de la Ligue cette saison.

Vieux grognard respecté de tous, Haslem a pour le coup développé une relation tout à fait à part avec Bam Adebayo, le jeune intérieur All-Star de 24 ans qui entame lui sa cinquième campagne dans la Grande Ligue.

« Tous les jeunes gars qui sont passés par notre franchise ont pris part à ces 2 contre 2, ces 3 contre 3. De J-Rich à Tyler Johnson, de James Johnson à Bam Adebayo en passant par Hassan Whiteside, ils y sont tous passés… », postule Haslem dans le Miami Herald. « Mais Bam a approché ses matchs violemment. Il les approchés tellement violemment que j’ai dû être violent en retour. C’est là que j’ai compris que ce gamin était différent, et je devais lui rendre la pareille. »

Udonis Haslem, le mentor

A son arrivée en NBA en provenance de Kentucky, Adebayo a logiquement été pris en mains par Haslem. Utilisé moins de 20 minutes par match durant sa saison rookie, pour 7 points et 5 rebonds de moyenne, le néo champion olympique était encore en couveuse. Mais le garçon avait déjà montré, en coulisses, qu’il n’était pas un joueur comme les autres. En tout cas, Haslem l’a remarqué sans tarder.

« Je n’ai jamais rencontré un gamin qui voulait devenir un grand joueur plus que lui. Il veut vraiment être un grand joueur. Sans rire. Il n’en parle pas ou ne s’attend à ce que ça arrive tout seul. Il fait tout le boulot pour. Il a des objectifs. Il veut aller chercher mes records et ceux de Dwyane. Il ne fait pas qu’en parler, il fait le travail derrière pour atteindre ces objectifs et briser ces records. Je le vois tous les jours. »

De son côté, avec ses trois bagues aux doigts, Haslem en imposait forcément pour son jeune coéquipier, placé en apprentissage sous son aile protectrice. Mais Adebayo n’a pas tardé à comprendre lui aussi que son mentor n’était pas un mentor comme les autres.

« Tu entends parler d’histoires, tu entends parler de son parcours, et tu entends dire qu’il est la culture du Heat. Et une fois que t’es immergé dedans, tu commences à comprendre pourquoi ils l’ont appelé la culture. Pourquoi c’est une pierre angulaire de cette franchise. Pourquoi il fait partie des meubles, comme D-Wade. C’est simplement son honnêteté, sa ténacité et sa passion pour le basket. »

« A un moment, c’est quelqu’un d’autre qui devra prendre le relais. Je pense que ça sera Bam »

Cinquième joueur à passer au moins 19 saisons de sa carrière dans un seul et même club – avec Dirk Nowitzki (21 saisons à Dallas), Kobe Bryant (20 saisons chez les Lakers), John Stockton (19 saisons dans l’Utah) et Tim Duncan (19 saisons à San Antonio), Haslem n’est cependant pas éternel. Et ça, Adebayo n’est pas encore prêt à l’entendre…

« Je ne veux pas y penser. C’est un de mes plus proches coéquipiers, un de mes meilleurs amis et un frère ces cinq dernières années. C’est que de l’amour. Quand il sera prêt, je ne veux pas de coup de téléphone. Je repousse ça et j’essaie de ne pas y penser. C’est mieux pour moi car je ne veux pas le lui demander et obtenir la mauvaise réponse, celle que je ne veux pas entendre. »

Haslem sait quant à lui que la date approche. Quand viendra le moment de raccrocher pour de bon, le vétéran du Heat peut au moins se rassurer en sachant que la passation de pouvoir a été faite dans les règles de l’art. Pour Haslem, ça ne fait aucun doute, c’est Adebayo qui sera le gardien du temple pour la décennie à venir à South Beach.

« On parle souvent de la culture du Heat, et j’en suis pour le moment le gardien. Mais à un moment, c’est quelqu’un d’autre qui devra prendre le relais. Je pense que ça sera Bam. »

Bam Adebayo, le disciple

Bien plus que des coéquipiers, Haslem et Adebayo ont profité des cinq dernières années pour des amis très proches. Tant et si bien qu’Haslem se reconnaît dans son cadet. Alors que Bam pourrait quasiment être son fiston !

« C’est fou parce qu’il a quasiment l’âge de mon fils, qui a 22 ans. Mais je vois Bam comme quelqu’un qui me tient dans le droit chemin car je ne veux surtout pas l’aiguiller dans la mauvaise direction. Bam est quelqu’un à que je veux toujours donner les meilleurs conseils et je veux qu’il réussisse peu importe ce que j’ai à faire pour ça. »

Récemment, Adebayo a porté le n°40 de son mentor lors d’un entraînement, alors qu’Haslem était exceptionnellement excusé après la mort de son père. Témoin privilégié de cette « amitié fraternelle », Erik Spoelstra en serait presque ému.

« Ces deux-là ont vraiment un lien particulier. J’appelle ça un amour fraternel », ajoute Coach Spoelstra. « On dit que les meilleures relations sont celles où les deux parties bénéficient de manière égale de la relation. UD a été un excellent mentor pour Bam, mais en retour, Bam a aussi vraiment inspiré UD car il a non seulement été un étudiant sérieux mais aussi quelqu’un qui a accepté la responsabilité de prendre le relais pour la franchise à l’avenir. Je pense que ça a été incroyablement réconfortant pour UD, surtout à ce stade de sa carrière. C’est vraiment une relation symbiotique. C’est un des trucs que je préfère dans ma carrière de coach. »

« Vas-y, brise nos records, s’il te plaît, bats les ! »

Dans la première année de son contrat de cinq ans à 163 millions de dollars, Adebayo sait qu’il va être attendu au tournant. Après avoir été baptisé All-Star il y a deux ans, Adebayo n’a pas reçu de carton d’invitation pour Atlanta en mars dernier (malgré une saison à 19 points, 9 rebonds et 5 passes).

Outre son aventure olympique, il a réussi à trouver le temps de se renforcer encore musculairement (de 7 kilos) durant l’intersaison. Il réveillait son « vet » préféré au passage pour aller en salle de musculation et à la salle pour shooter.

« Il y avait des jours où je n’avais pas envie de me lever et d’aller bosser. Mais j’avais Bam qui me parlait : je vais briser tes records, tu vieillis. Ce genre de petites remarques qui motivent. Et puis, il fallait aussi lui apprendre les choses qui sont importantes à faire pendant l’intersaison. Tu n’as pas besoin de dribbler et de courir pendant toute l’intersaison. Mais prendre soin de son corps en muscu, et ce genre de petites choses fonctionnelles. »

La jeunesse qui se moque gentiment de la vieillesse qui, en retour lui transmet sa sagesse acquise d’une longue et riche expérience… Ainsi fonctionne la relation de confiance entre les deux garants de la culture du Heat.

Une relation qui dépasse largement le cadre du basket et qui ne s’arrêtera pas aux limites des terrains, quand Haslem aura pris sa décision.

« J’adore son admiration et son amour pour sa mère. C’est comme ça que ça devrait toujours être », conclut Haslem. « J’étais pareil avec ma mère, je comprends ça. Je vois comment il la regarde et comment elle le regarde et c’est tout simplement un truc puissant et bien réel. Je me souviens avoir été ce gamin avec les mêmes sentiments pour ma mère. Souvent, les gars de son âge se laissent emporter par cette vie à fond la caisse. Il y a tellement de choses qui se passent et certains peuvent perdre de vue ce qui est important, mais ça ne lui est jamais arrivé. Un jeune éduqué comme ça, qui a un parcours similaire au mien et qui approche la vie de cette manière, c’est une joie pour moi de le côtoyer au quotidien. Il me rappelle beaucoup qui j’étais et j’adorerais le voir réussir et atteindre ses objectifs. Vas-y, brise nos records, s’il te plaît, bats les ! »