Chez les Sixers, un dîner et une victoire pour retrouver le sourire

Lorsque Furkan Korkmaz a planté son quatrième panier à 3-points, dans le seul dernier quart-temps pour enterrer les Pelicans, le banc des Sixers pouvait exulter. Et Joel Embiid aller « bumper » son shooteur comme il se doit. Sur les visages, des sourires. Ces derniers temps, il a plus été question de la saga Ben Simmons, susceptible de pourrir l’ambiance dans le vestiaire, plutôt que de la joie au sein des Sixers.

Avant d’aller s’imposer largement dans ce match d’ouverture, ces derniers ont dîné ensemble après avoir pris l’avion pour La Nouvelle-Orléans. L’idée étant de se retrouver et d’évacuer un peu de la pression extérieure liée à cette entame de saison pas comme les autres.

« C’est bien de sortir, de ne pas parler de basket et de parler de la vie, a apprécié Joel Embiid, cité par ESPN. C’est aussi une évolution pour moi, parce qu’en temps normal à l’extérieur, je préfère rester dans ma chambre sur mon téléphone et à jouer aux jeux vidéo. »

Malgré ce rendez-vous qui changeait de l’ordinaire, Doc Rivers considère que ses joueurs restent dans un état « normal ». « La seule partie anormale est quand ils doivent parler aux médias et qu’on leur pose des questions (sur la situation) », remarque le coach, avant d’ajouter : « Il s’agit de jouer au basket et d’évoluer ensemble. » Ce qu’ils ont bien fait cette nuit en s’imposant sans difficultés face aux Pelicans.

Ben Simmons présent face aux Nets ?

Selon le technicien, l’entraînement de ce jeudi a peu de chance d’avoir lieu, l’avion de l’équipe ne devant atterrir à Philadelphie qu’après deux heures du matin. Les Sixers doivent désormais penser à vendredi prochain, pour la réception des Nets. Un match qui pourrait signer le retour à la compétition de Ben Simmons, suspendu hier.

En attendant, ce déplacement en Louisiane a sans doute fait du bien au moral du groupe. Avant ce premier match, Doc Rivers expliquait que l’imbroglio actuel avait cassé l’enthousiasme habituel, propre à chaque reprise.

« Nous sommes dans une situation difficile et ce n’est pas amusant, vraiment pas », a-t-il insisté. « On s’apprête à jouer maintenant, et pas Ben. Je veux qu’il joue, c’est son boulot. […] Je ne pense pas que les gens comprennent. On veut que tous nos joueurs réussissent, on les encourage. »

Le coach a ainsi réclamé la présence de son joueur, qui ne cesse de perdre des dollars dans cette histoire. « « Je n’aime pas qu’un joueur perde de l’argent. Il y a tellement de choses à ce sujet que je n’aime pas. Mais ça ne veut toujours pas dire que vous ne devez pas faire votre job », termine Doc Rivers.