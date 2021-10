Après Mike Budenholzer, le GM des Bucks également prolongé

Évidemment, le titre obtenu en juillet a validé beaucoup de choses à Milwaukee, et après le coach Mike Budenholzer, c’est désormais le GM, Jon Horst, qui vient d’être prolongé par la franchise du Wisconsin.

Nommé dirigeant de l’année en 2019, Jon Horst gère la partie sportive de la franchise depuis 2017, quand il avait pris la suite de John Hammond. Aujourd’hui âgé de 38 ans, il avait gravi les échelons à Detroit avant de faire de même à Milwaukee, mettant petit à petit en place les éléments autour de Giannis Antetokounmpo.

« Avec ce que [les propriétaires] Marc Lasry, Wes Edens, Jamie Dinan, Mike Fascitelli, ont fait pour moi, ma famille et ma carrière, en me donnant cette opportunité et en ayant confiance en moi, je leur en serai toujours reconnaissant et loyal », explique-t-il dans le podcast d’Adrian Wojnarowski, sur ESPN. « Je suis enthousiaste de continuer à travailler pour eux, et avec Bud, avec Giannis, avec [le président de l’équipe] Peter Feigin, les meilleurs associés dans ce business, ainsi que tous nos joueurs. »

Pour l’instant, aucun détail n’a toutefois filtré sur la durée de cette prolongation, mais les contrats des GM et entraîneurs sont souvent liés, et celui de Mike Budenholzer s’étend jusqu’en 2025.