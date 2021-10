Les Knicks coupent Luca Vildoza

Signé en mai dernier pour quatre ans après avoir négocié un « buyout » avec son club espagnol, Luca Vildoza ne portera finalement pas le maillot des Knicks !

Touché à la cheville depuis la reprise de l’entraînement, l’Argentin est déjà coupé, et sans doute qu’il va revenir en Europe, plus précisément en Espagne où il avait été champion d’Espagne et MVP de la finale en 2020.

Pour New York, c’est une décision logique puisque le contrat n’était pas garanti, et ils avaient jusqu’au 21 octobre pour lui offrir cette première année. Par ailleurs, les Knicks sont désormais blindés sur le postes 1 et 2 avec Kemba Walker, Derrick Rose, Immanuel Quickley, mais aussi Evan Fournier, Alec Burks et le rookie Quentin Grimes.

Résultat : les Knicks ont désormais 14 joueurs sous contrat, et ils ont donc la possibilité de signer un joueur supplémentaire. Peut-être s’agira-t-il de Dwayne Bacon, invité au « training camp ».