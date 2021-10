Austin Rivers mise sur Michael Porter Jr. comme nouveau All-Star

Chaque année, il y a de nouveaux All-Stars, et on s’est déjà penché sur la question cette semaine en évoquant les cas de Ja Morant, De’Aaron Fox, Tobias Harris ou encore CJ McCollum. Mais Austin Rivers a une autre piste, et elle mène évidemment à un coéquipier, le jeune Michael Porter Jr., prolongé au prix fort il y a quelques jours.

« Je pense que Michael Porter Jr. sera All-Star cette saison » annonce l’arrière des Nuggets sur DNRV. « On continue de travailler en défense avec lui. Il y met du sien. Mais il sera All-Star. Il mesure 2m08, et c’est l’un des deux, voire trois meilleurs shooteurs extérieurs de la NBA. C’est difficile d’imaginer quelqu’un qui va briller en attaque ne pas être au All-Star Game. Il est très bon. Il est juste trop bon. »

Un Porter Jr. qui a dû composer avec les critiques depuis son arrivée en NBA, notamment pour avoir exprimé très tôt qu’il méritait d’avoir le ballon en main. Une attitude qui rappelle évidemment celle du jeune Rivers à son arrivée en NBA, et voilà pourquoi il le comprend et il le défend.

« On devrait nous permettre d’être humain… Malheureusement, dans notre sport, on ne nous le permet pas. Il suffit de faire deux erreurs pour devenir un mauvais mec. C’est difficile de changer dans ce championnat. Cela prend des années et des années pour qu’on nous voie tel qu’on est, et qu’on comprenne le type de personne qu’on est. C’est un processus, et personnellement, je travaille encore dessus en ce moment. »