Comme avec les Pacers, Paul George propulsé numéro 1 des Clippers

Durant la conférence de presse, les journalistes ont fait référence à Indiana à plusieurs reprises. En l’absence de Kawhi Leonard, Paul George va s’offrir un bon en arrière jusqu’à sa période où il évoluait avec les Pacers (2010-2017). Une époque où l’ailier, qui a partagé la lumière avec Russell Westbrook au Thunder par la suite, était le leader et l’option numéro 1 de son équipe.

Paul George se dit ainsi prêt à s’investir dans « toutes les facettes » du jeu, au scoring, en défense ou à la création. « J’aborde vraiment cette année comme l’une de mes saisons les plus complètes, à faire un peu de tout. Je pense l’avoir prouvé (qu’il en est capable) et je me le suis montré à moi-même pendant les playoffs lors de cette série face à Phoenix, qu’il s’agisse de prendre des rebonds, d’accélérer le rythme, de créer, de faire du jeu ou de marquer. Cela m’a ouvert un peu plus l’appétit. »

Kawhi Leonard sur la touche, « PG13 » avait en effet affiché une ligne de stats digne d’un LeBron James durant cette finale de conférence perdue face aux Suns : 29 points, 10.5 rebonds et 5.5 passes de moyenne en 41 minutes de jeu.

Sera-t-il en mesure d’assurer une telle production sur toute une saison ? À y regarder de plus près, ces chiffres sont finalement comparables à celles qu’il avait affichées durant sa deuxième saison à Oklahoma City (2018/19). Avec 28 points et 8 rebonds de moyenne cette année-là, il avait terminé à la troisième place du vote pour le trophée de MVP.

« Comment faire de ce match un match pour Paul George ? »

Il lui faudra sans doute en faire autant pour maintenir les Clippers dans le haut du tableau, en attendant un éventuel retour de « The Klaw » dans la seconde partie de saison. « J’ai déjà été dans cette situation donc cela me donne un certain confort. Je suis prêt à mener le groupe. »

« Le principal élément que vous retirez du fait d’être le numéro un, c’est de savoir comment contrôler le jeu » poursuit Paul George, en faisant notamment référence aux prises à deux subies. « Ce sera donc mon approche. Comment faire de ce match un match pour Paul George ? Comment aider mes coéquipiers, les rendre meilleurs ? Comment être un bon coéquipier ? Tout cela va entrer en ligne de compte. Mais je pense qu’il s’agit surtout de savoir comment je peux contrôler le tempo et le rythme du jeu. »

De façon plus générale, Paul George assure être prêt pour la « bataille de cette année » aux côtés d’un groupe auquel il croit. « J’ai vu ce que j’avais besoin de voir, et je crois que ce groupe a prouvé ce que nous pouvons accomplir sans Kawhi. » À savoir, terminer à seulement deux victoires d’une première finale NBA.